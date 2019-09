I dirigenti dell’ammiraglia Rai grazie agli ottimi ascolti ottenuti, il prossimo mese renderanno felici coloro che hanno seguito appassionatamene la soap Il Paradiso delle Signore. Le avventure del grande magazzino milanese torneranno a coinvolgere il pubblico nella nuova stagione autunnale, per far rivivere i mitici anni sessanta italiani. In attesa della messa in onda della prima puntata, i fan della serie TV si chiedono se del cast continueranno a far parte gli stessi attori.

A tal proposito dagli spoiler si evince che ci sarà il ritorno di due storici personaggi femminili. Si tratta di Clelia Calligaris (Enrica Pintore) ed Elsa Tadini (Claudia Vismara), che stando a quanto dichiarato sul web non saranno presenti in tutte le scene.

Il Paradiso delle Signore 4: uscite di scena e il ritorno di due personaggi femminili

La fiction ambientata nel magazzino più famoso di Milano dopo aver rischiato di chiudere i battenti in modo definitivo, tornerà ad occupare la fascia pomeridiana di Rai 1 dal 14 ottobre 2019 a partire dalle ore 15:35.

Sono in numerosi i fan che cominciano a chiedersi come si evolveranno le storie d’amore dei protagonisti. È possibile sapere che gli attori che non faranno parte dei nuovi episodi della fiction Il Paradiso delle Signore 4, sono Alice Torriani (Andreina Mandelli), Neva Leoni (Tina Amato), Giulio Maria Corso (Antonio Amato), Francesco Maccarinelli (Luca Spinelli), Giulia Petrungaro (Elena Montemurro) e Luca Capuano (Sandro Recalcati).

Tra i nuovi volti che caratterizzeranno le 160 puntate della quarta stagione grazie ad alcune foto pubblicate su Instagram, invece è possibile scoprire in anteprima che nelle trame ci sarà il clamoroso ritorno di Elsa Tadini (Claudia Vismara), che come ben ricorderanno i seguaci della soap era già presente nella versione serale. Anche la capo commessa Clelia Calligaris interpretata da Enrica Pintore, la cui presenza in precedenza era incerta tornerà in scena, ma per il momento non sono stati forniti dettagli specifici sulla sua riapparizione.

Tra le new entry ci saranno la giovanissima Ludovica Coscione che vestirà i pani della nuova venere Marina Fiore, Pietro Genuardi (Armando), Giancarlo Commare (Rocco Amato), Giordano Petri (Franco Pasucci), Magdalena Grochowska (Flavia), Pietro Masotti (Marcello Barbieri), e per finire Alessia Debandi (Angela Barbieri).

Trame delle nuove puntate: problemi tra Luciano e Silvia

Sul web sono state già fornite anticipazioni sulla quarta stagione, riguardante il futuro di Marta Guarnieri e Vittorio Conti.

La coppia nei nuovi appuntamenti in onda da metà ottobre 2019 dopo la trasmissione condotta da Caterino Balivo, farà i conti con una sventura inaspettata. La sorella di Riccardo scoprirà di non poter diventare mamma. In casa Cattaneo invece ci saranno dei nuovi problemi: Luciano metterà nuovamente in discussione il suo matrimonio con Silvia, ma non è possibile sapere se la causa sarà il ritorno di Clelia Calligaris, visto che è stato soltanto anticipato che sarà un imprevisto a far entrare in conflitto i due coniugi.

Il new entry Armando farà perdere la testa ad Agnese, mentre tra Adelaide e Umberto nasceranno delle nuove dinamiche. Riccardo per via dell’opposizione del padre non tornerà al fianco di Nicoletta Cattaneo, e a far battere di nuovo il suo cuore ci penserà Angela Barbieri. Anche il fratello di quest’ultima, cioè Marcello, si avvicinerà a Roberta, nonostante la ragazza sia già impegnata con Federico. Sicuramente per il fratello di Nicoletta sarà un forte shock quando saprà che la sua fidanzata l’ha dimenticato in fretta. Per concludere Gabriella dopo essere diventata stilista al Paradiso vivrà una vera e propria crisi con Salvatore.