Oggi, venerdì 13 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D'Urso. Gli ospiti della puntata sono stati il ragazzo omosessuale più bello d'Italia Mattia Martone, "Mr Bagnino" Francesco Orza, il campione di Caduta Libera Christian Fregoni e le due ex gieffine Serena Rutelli e Mila Suarez. Quest'ultima ha dichiarato di essere ufficialmente single. "Ma devi pensarci?" ha chiesto la conduttrice, insospettita dalla titibanza della sua ospite. Poi le ha presentato Christian, il campione di Caduta Libera.

La D'Urso chiede a Mila: 'Conosci Christian?'

Mila Suarez ha confessato a Pomeriggio 5 di aver dimenticato definitivamente Alex Belli e la sua attuale compagna Delia Duran: 'Basta, non voglio sapere più nulla, sono usciti dalla mia vita". Poi Barbara D'Urso le ha chiesto: "Conosci Christian, il sexy bagnino?". La bella soubrette marocchina ha risposto di no e così si è presentata al campione di Caduta Libera: forse tra i due nascerà una conoscenza importante?

Chissà, nel frattempo la padrona di casa ha mandato in onda un filmato che ha riassunto cosa è accaduto tra Mila e l'ex fidanzato Alex. La a loro è stata una storia d'amore intensa, piuttosto tormentata e finita non nel migliore dei modi tra scontri in televisione che hanno coinvolto anche Delia, l'attuale fidanzata dell'attore. Ora il peggio per Mila sembra essere "acqua passata": "E' stato un periodo buio, ma ora sono tranquilla e sto benissimo", ha detto in trasmissione.

Mila Suarez dopo Alex Belli: 'Mi basto da sola'

Negli ultimi giorni Mila Suarez è stata avvistata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2019. Radiosa e più sensuale che mai, si è mostrata con una scollatura piuttosto evidente, segno che la bella showgirl ha cambiato davvero qualcosa nella sua vita e lo ha confessato sul suo profilo Instagram. "Sto provando emozioni davvero forti in questi giorni a Venezia - ha scritto l'ex gieffina - Posso dire che finalmente oggi fra queste luci ho compreso davvero ciò di cui avevo bisogno: dopo essermi ritrovata, aver imparato a bastarmi da sola, ritrovando quegli sprazzi di luce che nei periodi di solitudine a volte mi dimenticavo".

Poi Mila ha dato un bellissimo consiglio ai suoi follower: "Non scordatevi mai di brillare e non ascoltate mai chi sarà sempre pronto a dirvi che non brillate a sufficienza. Noi siamo stelle e nessuno più dirci di smettere di brillare". Insomma ora la bella soubrette è pronta a ricominciare la sua vita daccapo, più forte e sicuramente più serena di prima perché ha finalmente imparato che la prima cosa da fare è amare se stessi prima di amare un'altra persona.