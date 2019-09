Domani, sabato 21 settembre, andrà in onda la prima puntata di Amici Celebrities. Nell'attesa di leggere le anticipazioni sulla registrazione che ci sarà tra poche ore, i fan del talent-show sono stati messi al corrente di una novità che riguarda il cast. Come riportano molti giornali sui social network, saranno quattro i coach delle squadre che si sfideranno: ai già noti Alberto e Giordana, si aggiungono Andreas e Sebastian.

Ad Amici Celebrities anche due coach per il ballo

La prima edizione Vip di Amici, è ai nastri di partenza: sabato 21 settembre sarà trasmessa la puntata d'esordio del format condotto "a staffetta" da Maria De Filippi e Michelle Hunziker.

La serata che sarà registrata oggi, venerdì 20, vedrà il debutto di alcuni ex allievi del talent-show in un ruolo molto importante: ben quattro vecchie conoscenze del programma, infatti, sono state scelte per capitanare i due team della versione Celebrities.

Come riportano tutti i siti d'informazione in queste ore, a guidare i "Bianchi" e i "Blu" saranno due cantanti e due ballerini: la presenza nel cast di Giordana Angi e Alberto Urso è stata anticipata qualche giorno fa, mentre quella di Andreas Muller e Sebastian Melo è una novità assoluta.

I danzatori che si sono fatti notare un paio d'anni fa nell'edizione classica di Amici, oggi sono stati promossi al ruolo di "tutor": toccherà a questi quattro ragazzi, infatti, schierare i 12 concorrenti nella sfida a squadre che ci sarà ogni settimana.

Si ricorda che Andreas, esattamente come il tenore Alberto, ha vinto il format di recente, mentre Sebastian (come Giordana) si è classificato secondo nella sua categoria (il ballo).

Il cast di Amici Celebrities è al completo

Da quando è stata confermata la presenza di Sebastian e Andreas ad Amici Celebrities, i fan hanno potuto completare il puzzle del cast che la produzione ha messo su per provare a dare lustro a questa versione inedita del talent show.

A commentare e votare le esibizioni dei concorrenti in gara, saranno: Platinette, Giuliano Peparini (che dovrebbe essere anche direttore artistico dell'intero show) e Ornella Vanoni.

I tutor di Bianchi e Blu, invece, sono i cantanti Alberto e Giordana, e i ballerini Andreas e Sebastian: spetterà a loro decidere le sorti degli allievi che gli sono stati affidati dagli autori.

I personaggi famosi che hanno accettato di partecipare alla prima versione Vip di Amici, sono: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Martin Castrogiovanni, Raniero Monaco di Lapio, Francesca Manzini, Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia, Cristina Donadio, Ciro Ferrara, Chiara Giordano, Joe Bastianich e Massimiliano Varrese.

Ospiti della prima puntata del talent, saranno J-Ax e Giusy Ferreri.