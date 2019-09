Mancano pochi giorni alla messa in onda della prima puntata di Amici Celebrities: sabato 21 settembre, infatti, su Canale 5 sarà trasmessa la serata di debutto di quest'inedita versione del talent-show. Dopo aver scoperto i 12 concorrenti e i coach delle due squadre, di recente il pubblico è stato messo al corrente dei giurati che voteranno le esibizioni: ai tre già annunciati, se ne dovrebbe aggiungere un altro molto famoso.

Tutto pronto per la prima puntata del 'nuovo' Amici

Tutto è pronto per il debutto della prima edizione Vip di Amici: tra tre giorni, sabato 21 settembre, andrà in onda la prima puntata del format condotto "a staffetta" da Maria De Filippi e Michelle Hunziker. I 12 personaggi famosi che hanno accettato di mettere alla prova il loro talento nella scuola più celebre d'Italia, si stanno preparando per affrontare la sfida a squadre che dovrebbe essere registrata venerdì 20.

Le ultime indiscrezioni che sono trapelate sul programma di Canale 5, riguardano la giuria e gli ospiti che affiancheranno i concorrenti durante la serata d'esordio.

A duettare con i Bianchi e i Blu, dunque, saranno: l'ex direttore artistico J-Ax e Giusy Ferreri, reduci entrambi dal successo dei loro tormentoni estivi "Ostia Lido" e "Jambo".

A commentare e votare le esibizioni delle celebrità in gara, saranno: Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini (che dovrebbe essere anche responsabile della buona riuscita dell'intero show).

Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 18 settembre, fa sapere che la giuria di Amici Celebrities non è ancora al completo: ai tre personaggi già annunciati, se ne dovrebbe aggiungere un altro che è top secret. La rivista di Gossip, inoltre, sostiene che sarebbe dovuto essere Nek il quarto giurato del format, ma la sua partecipazione sarebbe saltata all'ultimo momento.

Squadre e coach al lavoro

Nell'attesa che arrivi il giorno della registrazione della prima puntata (fissata venerdì 20 settembre), tutto il cast di Amici Celebrities è al lavoro per far sì che l'esordio sia perfetto.

Alberto Urso e Giordana Angi, rispettivamente coach di "Blu" e "Bianchi", da giorni stanno facendo lezione con i loro sei allievi: stando ai video che circolano sui social network, dovrebbero esserci anche dei duetti tra i concorrenti e i loro giovani direttori artistici.

I team della prima edizione Vip di Amici, sono così composti: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Cristina Donadio, Ciro Ferrara, Martin Castrogiovanni e Massimiliano Varrese nei Bianchi; Laura Torrisi, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio, Chiara Giordano, Emanuele Filiberto di Savoia e Joe Bastianich nei Blu.