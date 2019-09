La prima edizione Vip di Amici, sta per cominciare: è prevista per il prossimo 23 settembre, infatti, la messa in onda della puntata d'esordio del programma condotto "a staffetta" da Maria De Filippi e Michelle Hunziker. Dopo aver presentato tutti e 12 i concorrenti, gli addetti ai lavori hanno regalato un altro spoiler ai telespettatori: a capitanare le due squadre del serale, ci saranno gli ex allievi Giordana Angi e Alberto Urso.

I coach di Amici Celebrities sono Giordana e Alberto

Il cast di Amici Celebrities è quasi al completo: il pubblico, infatti, attualmente conosce sia i nomi dei concorrenti che quelli di coloro che avranno il compito di guidarli fino alla finale. Ieri, lunedì 9 settembre, è stato trasmesso in Tv il promo che ha ufficializzato la presenza fissa nel talent-show di due ragazzi che sono nati artisticamente proprio nella scuola più famosa d'Italia pochissimi mesi fa.

Stiamo parlando di Alberto Urso (vincitore della scorsa edizione) e di Giordana Angi (seconda classificata nel 2019); i due cantanti, dunque, saranno i coach dei 12 personaggi famosi che da fine settembre di sfideranno in prima serata.

Lo spot che è stato mandato in onda nella giornata di ieri, mostra il tenore e la cantautrice con addosso le tute che hanno sfoggiato la scorsa primavera al serale: il siciliano sarà a capo dei "Blu", mentre la romana a capo dei "Bianchi". Ancora non sono state rese note le formazioni dei team che presto si daranno battaglia per eleggere il vincitore della prima edizione Vip di Amici.

I 12 concorrenti Vip di Amici

Che Giordana e Alberto facessero parte del cast di Amici Celebrities l'aveva anticipato "Chi" qualche settimana fa: la rivista di Gossip, infatti, aveva spifferato che i due ex allievi (assieme ai colleghi Irama e Annalisa) sarebbero stati ospiti fissi del programma condotto da Michelle Hunziker.

Oggi, dopo aver saputo che la Angi e Urso saranno i direttori artistici della "Squadra Bianca" e della "Squadra Blu", si può affermare che manca davvero pochissimo al debutto in televisione della versione Vip del talent-show.

A cimentarsi con performance di canto e di ballo a partire da fine settembre, dunque, saranno: il presentatore Filippo Bisciglia, la soubrette Pamela Camassa, il rugbista Martin Castrogiovanni, l'attore Raniero Monaco di Lapio, l'imitatrice Francesca Manzini, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, l'attrice Laura Torrisi, il ristoratore Joe Bastianich, la produttrice Chiara Giordano, l'attore Massimiliano Varrese, l'allenatore Ciro Ferrara e Cristina Donadio, celebre per aver interpretato Scianel in "Gomorra".

Ancora incerti, invece, restano i nomi dei giudici del programma: si vocifera, però, che a guidare la direzione artistica dell'intero format, sarà anche in questo caso Giuliano Peparini.