Qualcosa sembra muovesi nella vita sentimentale di Andrea Damante: a qualche mese dalla dolorosa rottura con Giulia De Lellis, il 29enne starebbe iniziando a lanciare segnali di apertura verso un possibile nuovo amore. Come riporta Il Vicolo delle News, all'alba di giovedì 5 settembre, il dj ha dedicato il brano "Bella" di Jovanotti a qualcuno: peccato però che il romantico gesto dell'ex tronista di Uomini e donne sia sparito da Instagram in un battibaleno.

Damante potrebbe essere innamorato: la dedica che insospettisce

Messa definitivamente da parte la storia d'amore con Giulia De Lellis, Andrea Damante potrebbe finalmente aver voltato pagina: questo almeno è quanto si evince da una Stories che ha pubblicato poche ore fa su Instagram. Il giovane, terminata una serata in discoteca dove ha suonato dietro alla consolle, ha deciso di fare un romantico gesto social nei confronti di qualcuno di misterioso.

"Per te...", ha scritto il dj sotto ad una parte del testo di una famosa canzone di Jovanotti che deve avergli ricordato una persona molto importante per lui.

A poco tempo di distanza dalla condivisione di "Bella", però, l'ex tronista ha fatto dietrofront: sull'account personale dell'ex gieffino, infatti, non è più possibile vedere la dedica che ha fatto all'alba del 5 settembre.

Sebbene Andrea abbia rimosso dal suo profilo la foto che potrebbe confermare che il suo cuore è tornato a battere dopo mesi di "singletudine", alcune attente fan sono riuscite a fare lo screenshot e a rendere pubblico il gesto che ha inevitabilmente catturato le attenzioni degli appassionati di gossip.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Andrea protagonista 'consapevole' del libro di Giulia De Lellis

Chi sarà la destinataria della dedica musicale che Damante ha fatto stamane su Instagram? Da una parte c'è chi non desiste dal credere che Andrea sia ancora innamorato di Giulia De Lellis e che sia pronto a tutto pur di riconquistarla (sebbene lei oggi sia felice accanto a Iannone), dall'altra invece c'è chi è convinto che il dj abbia finalmente incontrato una persona con la quale vivere una storia più duratura rispetto ai brevi flirt che ha avuto negli ultimi mesi.

Nell'attesa di scoprire qualcosa in più sul presunto nuovo amore del bel 29enne, non si può non parlare dell'imminente uscita del libro che ha per protagonista proprio il "Dama" e i tradimenti di cui si sarebbe reso protagonista durante la relazione con l'influencer

A 12 giorni esatti dalla pubblicazione del volume "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", Giulia è intervenuta sui social network per precisare che prima di dare un giudizio sulla storia che deciso di raccontare, bisognerebbe leggere il testo per intero.

"L'ultima cosa che voglio dire, è che la persona interessata sapeva che sarebbe uscito il libro. Ovviamente l'ho informato perché sono sempre molto corretta", ha fatto sapere la De Lellis nella giornata di ieri.