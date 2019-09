Sono tanti e pungenti i commenti negativi che, nelle ultime ore, sono stati scritti sui social network sul comportamento di Andrea Damante. Dopo aver letto il passaggio del libro in cui Giulia De Lellis svela di essere stata a "stecchetto" per anni pur di piacere al fidanzato, molti fan si sono esposti su Twitter e Instagram per criticarlo pesantemente: il dj è finito al centro di un'aspra polemica, che, per ora, non ha ancora commentato.

Giulia commuove: 'Ho preso tre chi e sto da Dio'

Da quando sul web ha cominciato a circolare il paragrafo del libro di Giulia De Lellis dedicato al periodo post rottura con Andrea Damante, i fan della ragazza non parlano d'altro. A colpire nel profondo chi ha letto le poche righe che la 23enne ha spoilerato, forse involontariamente, sono state soprattutto le parole con le quali ha descritto la sua rinascita fisica ed emotiva dopo aver detto addio al tronista di Uomini e donne.

"Altra novità: ho ripreso tre chili. Mi sto prendendo delle libertà che mi ero completamente dimenticata... carboidrati e la pigrizia", inizia così il passaggio del romanzo nel quale l'influencer racconta la sua nuova vita da donna libera.

"Se sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta... invece che verdure al vapore! Se sapesse che faccio colazione, invece che con l'avocado e il pane di segale, con una brioche alla marmellata.

Se scoprisse che non m'alleno da settimane! Mi biasimerebbe come fossi un caso umano, uno scarto della civiltà".

"Io invece sto da Dio, tiè".

Queste frasi hanno inevitabilmente scatenato la forte reazione dei sostenitori della giovane che, dopo anni, hanno scoperto che la loro beniamina ha seguito delle rigide regole alimentari e sportive pur di compiacere la persona che amava, la stessa che l'ha tradita ripetutamente e alla quale ha dedicato il libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza".

Il parere negativo dei fan su Damante

L'anticipazione che la De Lellis ha dato del suo libro, ha portato gran parte dei suoi fan ad esporsi sui social network per difendere lei ed attaccare il ragazzo che l'ha fatta tanto soffrire.

Su Twitter, in particolare, sono stati scritti commenti del tipo: "Andrea Damante ha praticamente costretto Giulia a perdere 10 chili (quando aveva 19 anni) e a rifarsi il seno.

Secondo voi, il problema sarebbe lei che gli è andata dietro e non lui. Allora ditelo che odiate le donne".

C'è addirittura chi si è spinto a paragonare il dj al cantante Benjamin Mascolo, che ieri (31 agosto) ha usato Instagram per far sapere di essere alla ricerca di un cheeseburger per la fidanzata Bella Thorne, a piedi per le strade di Venezia. "Scegliete i ragazzi giusti", è stata la chiosa di chi ha accostato i due.

Meno gentile, invece, è stato chi ha digitato: "Damante che fa fare l'allenamento alle sue donne e non le fa sgarrare nell'alimentazione. Sei una m....".

"Le ha scelto le protesi per il seno e poi l'ha tradita", ha commentato qualcun'altro.

Insomma, l'ex tronista di Uomini e Donne sta ricevendo attacchi da tutte le parti: non solo Giulia sta per rendere pubblici i particolati inediti della loro relazione, ma anche i fan stanno cominciando a guardarlo con occhi diversi dopo aver saputo cosa ha dovuto subire la romana quando stavano insieme.