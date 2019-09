Sono parole molto forti quelle che ha usato Andrea Damante per commentare "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", che racconta dei tradimenti che lui ha fatto a Giulia De Lellis e che lei ha deciso di raccogliere in un libro. Intervistato da "Gente" sui tanti spoiler che sono circolati sull'attesissimo romanzo, il siciliano ha smentito categoricamente la notizia secondo la quale l'influencer sia stata costretta da lui a seguire una dieta quando stavano insieme.

Il commento di Andrea al libro di Giulia

In queste ore, si sta facendo un gran parlare delle dichiarazioni che ha rilasciato Andrea Damante sul libro di Giulia De Lellis. Dopo che la romana ha precisato sui social che l'ex fidanzato è stato messo al corrente dell'imminente uscita di un romanzo che racconta i suoi tradimenti, il diretto interessato ha deciso di dire la sua sulle pagine del nuovo numero di "Gente".

Chi si aspettava che l'ex tronista fosse rimasto indifferente alle anticipazioni che sono circolate di alcuni paragrafi molto forti del volume (come quello in cui la 23enne parla della sua rinascita fisica ed emotiva dopo la rottura), sarà rimasto stupito nel leggere l'intervista che ha rilasciato il giovane al popolare settimanale.

Al giornalista che gli ha chiesto cosa ne pensa della prima "fatica letteraria" della sua ex fidanzata, il dj ha risposto: "Non ne ho mai parlato fino ad ora e vorrei continuare a non farlo".

"Certe rivelazioni sono una cosa talmente tanto trash, fatta solo per guadagnare un po' di soldi. Questa cosa proprio non mi appartiene", ha fatto sapere Andrea.

Nonostante ammetta di aver commesso molti errori quando faceva coppia con la De Lellis, il "Dama" non ha apprezzato il modo in cui sono stati riportati alcuni particolari del loro privato: "Non ho mai negato quel tradimento, ma mi dispiace tanto che lei abbia buttato via la nostra storia così".

Attesa per il romanzo della De Lellis, in uscita il 17 settembre

A infastidire in modo particolare Andrea, sono stati gli spoiler che sono circolati in rete negli ultimi giorni, quelli nei quali è stato descritto come un fidanzato intransigente che obbligava la De Lellis a fare cose che lei non voleva.

"Sono dispiaciuto perché ha parlato della nostra intimità ed ha raccontato delle fesserie, come la storia della dieta.

Cose pazzesche, non vere", ha detto Damante alla rivista di Gossip.

Insomma, il dj smentisce con fermezza quello che Giulia ha scritto nel libro in uscita il 17 settembre: se l'influencer sostiene di essersi liberata di un peso dopo aver detto addio al tronista, quest'ultimo respinge ogni accusa e si dice deluso dal comportamento che ha avuto la ragazza, secondo lui irrispettoso nei confronti di un amore bello ed importante come quello che hanno vissuto.