La rottura tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, potrebbe essere tutt'altro che definitiva. La ragazza, dopo un lungo periodo di silenzio, si è esposta su Instagram per replicare ad una email che le ha inviato un'affezionata fan. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, dunque, ha fatto sapere che tra lei e il napoletano si sta muovendo qualcosa: sebbene il periodo di crisi non sia ancora superato del tutto, i sostenitori della coppia sono tornati a sperare in un lieto fine dopo mesi.

Eleonora su Oscar: 'Situazione ancora non chiara'

La storia d'amore tra Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani ha cominciato a scricchiolare all'inizio dell'estate quando, dopo un romantico viaggio in Grecia, i due si sono allontanati ed hanno trascorso tutto il resto delle vacanze in compagnia di altre persone.

Se l'ex tronista di Uomini e Donne non ha mai commentato i tanti Gossip che sono circolati sulla sua vita privata, l'ex (?) fidanzata si è esposta un paio di volte su Instagram per fare chiarezza su notizie false che stavano impazzando in rete.

Poche ore fa, dopo aver letto l'email che le ha inviato una storica fan, la toscana ha deciso di sbilanciarsi di nuovo sulle novità che sembrano essersi nella sua chiacchierata vita sentimentale.

"Io ho sempre detto, che quando la situazione sarebbe stata più chiara, l'avrei condivisa con voi. Ma la situazione non è stata chiara e non lo è ancora", ha esordito la ragazza nella lettera con la quale ha risposto alla sua sostenitrice Paola.

Dopo aver ribadito la sua ferma volontà di proteggere i momenti delicati della sua relazione dall'attenzione mediatica, l'ex corteggiatrice ha aggiunto: "Ogni persona ha i suoi tempi, i suoi bisogni, reagisce alle cose a modo proprio, non tutti affrontiamo i problemi nello stesso modo".

Eleonora, inoltre, ha fatto sapere di aver volontariamente evitato di condividere sui social il periodo difficile che ha vissuto nei mesi scorsi, soprattutto per una questione caratteriale: "Posso essere giudicata da voi perché non ho parlato della mia crisi, ma non devo sentirmi obbligata a dire qualcosa che non mi sento ancora pronta a dire".

La coppia si riavvicina anche sui social

Dopo aver parlato di "situazione non ancora chiara" tra lei ed Oscar, Eleonora ha aggiunto una frase che ha fatto piacere ai tanti fan della coppia: "Le cose vanno meglio".

A far pensare che i due ex di Uomini e Donne si stiano riavvicinando dopo mesi di gelo, sono stati anche i "mi piace" che Branzani ha messo su Instagram alla Rocchini (dopo aver ricominciato a seguirla) e a tutte le foto che ha pubblicato in questi giorni.

Insomma, il rapporto d'amore nato in televisione più di tre anni fa tra questi due ragazzi, potrebbe avere un'altra chance.