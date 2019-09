Nuovo colpo di scena in vista nelle prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto. Due vecchi nemici torneranno a farsi la guerra. I personaggi in questione sono Francisca Montenegro, e Severo Santacruz. La dark lady quando il suo ex pupillo Prudencio Ortega le farà sapere che il marito di Irene Campuzano gli ha chiesto del denaro in prestito, preparerà la sua vendetta per i dissapori del passato.

La dark lady inviterà il fratello di Saul ad accettare la richiesta dell’imprenditore il prima possibile. Le intenzioni della matrona non saranno affatto buone, visto che Prudencio seguendo alla lettera gli ordini della sua padrona, farà in modo che il padre di Carmelito accetti di lasciare tutti i suoi possedimenti come garanzia per i soldi che gli concederà. A quel punto il Santacruz prometterà al cognato di Julieta di restituirgli il denaro in breve tempo, grazie alle sue vendite.

Purtroppo Severo si renderà conto di non poter più nascondere la sua critica situazione economica alla moglie, quando scoprirà che il prezzo del riso è sceso molto.

Il Santacruz nei guai, il fratello di Saul avvia delle losche attività

Le trame degli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, sono a discapito di Severo Santacruz che si troverà nei guai per colpa di una sua vecchia nemica.

Tutto comincerà quando Francisca dopo essersi sbarazzata di Fernando Mesia che per sfuggire dalle sue grinfie si trasferirà in modo momentaneo a Madrid, e tornerà a prendere di mira il marito di Irene. Il padre del piccolo Carmelito dopo non essere riuscito a pagare i dipendenti delle sue industrie, si vedrà costretto a chiedere un prestito a Prudencio, da poco diventato un usuraio. In particolare quest’ultimo acquisterà l’enoteca che apparteneva a Fe, e avvierà delle losche attività dando in prestito delle alte somme di denaro agli abitanti in un modo molto vantaggioso.

Il fratello di Saul non appena il Santacruz gli dirà di aver bisogno di 3000 pesetas, si confronterà con il suo dipendente Antonio Marchena e con Don Berengario per decidere sul dar farsi. Il cognato di Julieta dopo aver detto a Severo di dargli del tempo per potergli dare una risposta, non avrà altra scelta che mantenere una promessa fatta a Francisca.

Francisca si allea con Prudencio, Severo e la moglie Irene disperati

Nello specifico Prudencio prima di avviare la sua impresa, aveva assicurato alla Montenegro di metterla al corrente di tutto ciò che sarebbe accaduto nel quartiere: quest’ultima non appena verrà a conoscenza dei gravi problemi finanziari dell’amico di Carmelo, inviterà il suo ex pupillo ad aiutare il latifondista con un obiettivo ben preciso.

La dark lady in poche parole architetterà un diabolico piano per far cadere in rovina il suo antagonista. Durante una conversazione con il suo fidato capomastro Mauricio, infatti la moglie dell’Ulloa affermerà di voler acquistare il riso da altri imprenditori per venderlo ad un prezzo più conveniente rispetto a quello messo in commercio da Severo. Agendo in tale maniera, la moglie di Raimundo spererà che il Santacruz non riesca a saldare il debito contratto con il fratello di Saul.

L’intento di Francisca sembrerà andare a buon fine, quando la diretta interessata costringerà Prudencio a farsi consegnare da Severo l’atto delle sue proprietà. Nel capitolo numero 2.058, il Santacruz e la moglie Irene cadranno nella disperazione totale, poiché non riusciranno a capire cosa sia successo con i prezzi del riso. Dopo aver riunito tutti i tasselli, il marito della giornalista dirà a Carmelo di essere convinto che la Montenegro potrebbe essere la responsabile dei suoi gravi problemi.