Proprio nel giorno in cui è uscito il libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", dedicato ai suoi tradimenti, Andrea Damante ha rilasciato una breve ma concisa dichiarazione sulla storia che da mesi è sulla bocca di tutti. Ai conduttori di un programma radiofonico che gli hanno chiesto di commentare il romanzo della sua ex, Giulia De Lellis, il dj ha fatto sapere che è vero che ha sbagliato ma ora sarebbe il caso di voltare pagina.

Damante parla del romanzo di Giulia in radio

Martedì 17 settembre 2019, è un giorno che Giulia De Lellis non dimenticherà mai: questa mattina, infatti, è stato pubblicato il libro che sancisce il debutto della ragazza nei panni di scrittrice. Mentre l'influencer presentava alla stampa il suo primo progetto editoriale, il suo ex fidanzato commentava questa vicenda in radio.

Questa settimana, infatti, Andrea Damante è ospite del programma "Take Away" di Radio 105, e i conduttori non hanno potuto non fargli almeno una domanda sui tanti tradimenti che ha fatto alla romana, che poi sono diventati l'argomento cardine del romanzo "Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza".

A Diletta Leotta che l'ha spronato a dire qualcosa sul libro che racconta la verità di Giulia dopo aver scoperto di essere stata tradita, il dj siciliano ha risposto: "Ho sbagliato, ma dopo 2 anni è il caso di andare avanti".

Sono queste le poche ma chiare parole che l'ex tronista di Uomini e donne ha usato per commentare i tanti Gossip che stanno circolando sulle sue "scappatelle" e su come ha reagito la De Lellis ad esse.

Esattamente come aveva fatto qualche giorno fa in un'intervista, anche oggi Andrea ha ammesso di aver fatto degli errori: nonostante le sue mancanze di rispetto non siano giustificabili in nessun modo, il ragazzo ci ha tenuto a manifestare la sua delusione per come l'ex compagna ha deciso di rendere pubblico un momento così privato del loro rapporto d'amore.

La replica di Giulia a Verissimo

Lo stringato commento che Andrea Damante ha fatto a Radio 105 sul romanzo che lo vede protagonista di una storia basata su bugie e tradimenti, è arrivato a qualche giorno da una dichiarazione un po' più decisa che il ragazzo ha rilasciato al settimanale Gente.

Il dj, infatti, ha detto che secondo lui Giulia ha sbagliato a mettere fine alla loro favola d'amore solo per qualche sua "distrazione": "Sono molto dispiaciuto per come lei ha buttato via il nostro rapporto, raccontando tutto in un libro che non avrà nemmeno scritto lei".

A Silvia Toffanin che le ha chiesto di replicare a questa stoccata dell'ex fidanzato durante la prima puntata di Verissimo, la De Lellis ha risposto: "Non sono stata io a sporcare o rovinare la nostra storia.

Ho semplicemente raccontato quello che mi è successo, non sono io a dovermi vergognare".