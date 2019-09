Finalmente l’attesa è finita: domani sera, mercoledì 18 settembre su Canale 5, andrà in onda una delle fiction più amate targata Taodue Film. Si tratta della seconda stagione di Rosy Abate - La Serie, che a distanza di due anni tornerà ad avere come protagonista la regina di Palermo interpretata dall’attrice Giulia Michelini. La sorella reale di quest’ultima, cioè Paola Michelini, che nella serie TV riveste i panni di Regina Mainetti, ha svelato che il rapporto tra lei e l’ex mafiosa siciliana subirà un cambiamento.

A quanto pare le due donne potrebbero smettere di farsi la guerra per via dell’amore incondizionato che provano nei confronti di Leonardo. Rosy e Regina infatti avranno un unico desiderio, quello di salvare il ragazzo da un destino criminale che potrebbe costargli la vita.

Anticipazioni del primo episodio in onda il 18 settembre

Si preannunciano davvero avvincenti, le nuove puntate della serie spin-off di Squadra Antimafia.

Le anticipazioni dicono che Rosy Abate, dopo aver trascorso ben sei anni in galera, verrà scarcerata per aver finito di pagare il suo debito con la giustizia. Sarà felice dal solo pensiero di poter finalmente riabbracciare suo figlio Leonardo (Vittorio Magazzù), ormai adolescente. L’ex mafiosa raggiungerà il figlio a Napoli per mantenere la promessa fatta prima di essere arrestata, ma rimarrà sconvolta poiché farà i conti con una realtà che non si sarebbe mai aspettava di trovare.

Leo, dopo aver messo in salvo una ragazza chiamata Nina Costello (Maria Vera Ratti), entrerà nelle grazie del padre della giovane, chiamato Antonio Costello (Davide Devenuto), un potente uomo d’affari legato alla camorra. Rosy ritroverà quindi un figlio completamente irriconoscibile e non si tratterà più del bambino innocente di un tempo ma di un ragazzo ribelle. La coraggiosa ex mafiosa lotterà con tutte le sue forze per poter salvare Leonardo, ma dovrà affrontare Antonio Costello, a cui suo figlio sarà molto legato poiché lo vedrà come il padre che non ha mai avuto.

Rosy e Regina disposte a tutto per ricongiungersi con Leonardo

Ebbene sì, dopo un salto temporale i telespettatori non rivedranno lo stesso Leonardo di sempre, ma un giovane ragazzo problematico, che ha seguito le orme della madre. Rosy per togliere dai guai suo figlio potrà contare sull’aiuto del poliziotto Luca Bonaccorso, ma dovrà guardarsi le spalle anche dalla sorellastra Regina Mainetti, tornata per riprendersi Leonardo con il ruolo di madre adottiva.

L’antagonista principale della nuova stagione sarà la new entry Antonio Costello. Tornando a parlare di Regina, la sua interprete Paola Michelini, nel corso di un’intervista, ha rivelato in esclusiva che il suo personaggio ha vissuto gli ultimi anni lasciandosi divorare dalla rabbia per essere stata allontanata dal figlio adottivo che ha amato con tutta sé stessa. L’attrice romana, sulle pagine del magazine Spy, ha anche anticipato che il rapporto tra Regina e Rosy prenderà una piega diversa, del tutto inaspettata.

L’obiettivo delle due donne infatti sarà quello di riportare a casa Leonardo. Ma l’impresa sarà difficile.