Lo sceneggiato di Una vita continua a collezionare ottimi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in programma dal 22 al 28 settembre 2019, rivelano che Silvia Reyes ucciderà Blasco prima di lasciare Acacias 38, mentre Telmo soccorrerà Lucia Alvarado durante l'attentato che colpirà la galleria d'arte di Samuel Alday.

Una Vita: Silvia lascia Acacias 38

Le trame settimanali di Una Vita da domenica 22 a sabato 28 settembre, rivelano che Samuel fingerà di essere stato rapinato in casa per nascondere la pugnalata ricevuta da Blanca.

Più tardi, l'uomo tranquillizzerà Leonor sulla fuga della Dicenta e Diego a Huelva. Liberto e Rosina, nel frattempo, avranno un aspro confronto in pasticceria, mentre Silvia capirà che Javier e Blasco erano complici. La donna, a questo punto, ucciderà il criminale per poi lasciare per sempre Acacias 38. L'Alday, invece, apprenderà che la sua serva ha gettato via la scatola contente i suoi gioielli e soldi, tanto da perdere la testa.

Rosina e Liberto fanno pace

Intanto Antonito scoprirà che il suo tergilune è stato già brevettato, mentre Samuel chiuderà la gioielleria per aprire una galleria d'arte con l'aiuto di Lucia. Intanto Rosina e Liberto si riappacificheranno grazie all'intervento di Casilda, mentre il priore chiederà a Padre Telmo di investigare sull'Alvarado. I telespettatori di Canale 5, a questo punto, assisteranno ad un salto temporale di alcuni mesi. L'Alday si accingerà ad inaugurare la galleria d'arte grazie all'aiuto ricevuto dalla cugina di Celia. Infine Antonito ritornerà a casa senza Lolita.

La galleria degli Alday apre i battenti

Nelle puntate di Una Vita, Donna Susana assumerà Augustina in sartoria dopo la morte di Arturo. Intanto Liberto regalerà alla moglie una fascia elettrica per lenire gli acciacchi legati alla menopausa. Trini, invece, apprenderà che il vestito acquistato per l'inaugurazione della galleria le va molto stretto, mentre Lucia devolverà in beneficenza l'assegno mensile avuto dai Marchesi di Valmez.

Allo stesso tempo, tutta Acacias 38 parteciperà all'inaugurazione della galleria degli Alday, tra cui Donna Susana che lascerà in anticipo i festeggiamenti. Servante, invece, recupererà la fascia elettrica della Rubio nella spazzatura, mentre Trini diventerà sempre più nervosa. Dall'altro canto, Telmo noterà l'Alvarado mentre sta guardando un quadro della Marchesa di Valmez.

Telmo soccorre Lucia

Purtroppo durante l'inaugurazione esploderà una bomba che causerà morti e distruzione: se Telmo salverà Lucia, Trini e Liberto saranno trasportati in ospedale.

L'Alday, invece, scoprirà che l'edificio ha subito danni irreparabili, tanto da cadere in rovina. Intanto la moglie di Ramon avrà uno svenimento dopo essere tornato a casa. Allo stesso tempo, il Seler avrà un'emorragia all'orecchio, tanto da far preoccupare la Rubio. Il dottor Higinio, a questo punto, comunicherà a quest'ultima che sarà necessario sottoporre suo marito ad un'operazione chirurgica.

Infine Samuel chiederà aiuto a Ramon per uscire dalla crisi economica, mentre l'Alvarado andrà a confessarsi dal nuovo parroco, il suo salvatore.