"Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" è uscito oggi, martedì 17 settembre, e sul web è già possibile trovare alcuni capitoli più significativi nei quali Giulia De Lellis racconta come ha vissuto la scoperta dei tradimenti di Andrea Damante. Sul blog "Isa&Chia", ad esempio, è possibile leggere i passaggi del romanzo nei quali l'influencer descrive la sensazione che ha provato quando ha avuto la certezza di essere stata tradita e soprattutto cosa hanno fatto lei e i suoi amici prima di lasciare la casa dove conviveva con il dj.

Mentre Giulia De Lellis presentava in conferenza stampa a Milano il suo primo libro, uscito proprio oggi, alcune sue fan hanno regalato degli interessanti spoiler sui social network. Sebbene "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" è disponibile online e nelle librerie soltanto da poche ore, in rete è già possibile trovare dei passaggi molto interessanti nei quali la romana parla dei ripetuti tradimenti che ha ricevuto da parte di Andrea Damante.

In un capitolo che il blog "Isa&Chia" ha pubblicato nella tarda mattinata, si legge la reazione di sconcerto assoluto che ha avuto l'influencer quando ha scoperto che il suo amatissimo fidanzato ha avuto varie "scappatelle".

"Io sono schifata", scrive la 23enne prima di fare un elenco di cose spregevoli che, a suo dire, le risultavano meno nocive della sensazione che ha provato lei quando ha avuto la conferma di essere "cornuta".

"Ripenso alle mattine quando mi svegliavo al suo fianco... peccato che lo stesso soggetto, magari fino a poche ore prima, avesse toccato e baciato un altro corpo.. quello di una qualsiasi, l'ennesima figurina in una collezione di conquiste usa e getta", ha fatto sapere l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne prima di porsi una domanda che ha fatto sorridere chiunque l'abbia letta. "Avrà almeno usato le precauzioni? L'ho già detto, sono ipocondriaca".

La vendetta di Giulia

Prima di lasciare la casa nella quale abitava con l'infedele Andrea Damante, la De Lellis racconta di aver fatto un vero e proprio disastro con l'aiuto di alcuni cari amici. L'influencer, infatti, nel suo libro descrive nei dettagli tutti gli oggetti di valore e non che ha distrutto (dai souvenir, alle cornici appese al muro), per poi passare all'odiata PlayStation, che ha messo sotto l'acqua corrente.

La più grande soddisfazione, però, Giulia sostiene di averla provata quando ha strappato e tagliuzzato tutti gli abiti firmati dell'ex fidanzato: "Impugno le forbici e riduco i vestiti in brandelli".

Dopo aver sfogato la sua rabbia per i tradimenti ricevuti, la romana fa sapere di essere scoppiata a piangere, di essersi fatta tante domande sul perché sia successo il tutto: "Vorrei non fosse vero, che non fosse accaduto a noi.

Non riesco a crederci''.