Il 23 settembre è andata in onda la terza puntata di Temptation Island Vip2, nel corso della quale Andrea Ippoliti è finito al centro di un polverone mediatico per il comportamento mostrato nei confronti di Nathalie Caldonazzo. Inoltre, l'uomo ha confessato di non aver mai tradito una donna, ma sul web è stato prontamente smentito dalla sua ex moglie.

I due concorrenti hanno iniziato l'avventura all'Is Mouras Relais con una crisi di coppia in atto, poi durante la terza puntata la showgirl, dopo aver visto l'ennesimo video del suo fidanzato dove potrebbe essere avvenuto anche un tradimento, ha richiesto il falò di confronto immediato.

Qui i due protagonisti hanno iniziato ad accusarsi l'uno con l'altro: in più occasioni Andrea, è stato invitato alla calma da parte di Alessia Marcuzzi.

Nel mezzo del confronto Ippoliti ha dichiarato di non avere avuto mai problemi con le sue ex, come li sta avendo con la Caldonazzo. Infine il concorrente ha riferito di non aver mai tradito una donna, ma sul web è insorta la sua ex moglie.

Daniela sbugiarda Andrea Ippoliti

Alle affermazioni di Andrea Ippoliti, sulla pagina Instagram di Temptation Island è apparso il commento di una donna di nome Daniela.

L'utente senza mezzi termini ha utilizzato fin da subito delle parole forti nei confronti del concorrente: "Caro Andrea, volevo dirti che quando 3 anni fa io ed i tuoi 3 figli scoprimmo che mi tradivi, fui io a prendere una decisione importante, non tu". Daniela poi ha riferito che sia lei che i figli dopo aver visto il comportamento mostrato dall'uomo si sono vergognati talmente tanto da rimanere senza parole.

L'ex moglie di Andrea Ippoliti poi ha pubblicato un nuovo commento con cui ha smentito le parole dell'uomo: "Ha detto che non ha mai tradito? Tre anni fa ha tradito me, cioè sua moglie". La donna ha concluso dicendo che a dicembre sarà davanti al giudice con Ippoliti per la separazione.

Alba Parietti contro Ippoliti: 'Nathaly, ti prego rendilo solo'

Il comportamento di Andrea Ippoliti mostrato nel falò di confronto con Nathalie ha fatto infuriare molte persone, tra cui Alba Parietti.

L'opinionista ed ex collega della Caldonazzo, in un post fiume su Instagram ha invitato la sua amica a lasciare Ippoliti: "Nathaly, ti prego rendilo solo e semplicemente ridicolo come merita e vola via".

Nel lungo post di sfogo la Parietti ha definito malato il rapporto tra Nathalie e Andrea, dove l'uomo spesso cerca di sminuire la sua donna: "Cerca di demolirti psicologicamente, senza avere dei numeri tra l'altro".

Mentre Alba Parietti scendeva in difesa di Nathalie Caldonazzo, sul web è arrivata una pioggia di commenti negativi che ha preso di mira proprio Andrea Ippoliti.