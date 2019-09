Le avventure dello sceneggiato iberico Il Segreto ideato dall'autrice Aurora Guerra, sono sempre pronte a stupire. Le trame delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, anticipano che Fernando Mesia (Carlos Serrano) dopo essersi rifugiato a Madrid ritornerà in scena. Il figlio del defunto Olmo spiazzerà tutti i residenti di Puente Viejo, perché avrà al suo fianco Maria Elena Casado de Brey (Patricia Poce de Leon) la sua promessa sposa.

Quest’ultima oltre a rivelarsi una giovane donna molto benestante, si conquisterà subito l’affetto degli abitanti compreso quello di Maria Castaneda, con cui stringerà una bella amicizia.

La Montenegro inganna la Castaneda, il ritorno di Fernando

Nei prossimi episodi italiani i telespettatori assisteranno alla fuga di Fernando, che farà perdere le sue tracce dopo essere stato messo in guardia da Mauricio.

Ebbene sì, quest’ultimo dirà al Mesia che Francisca ha architettato una trappola per sbarazzarsi di lui e Roberto in un colpo solo. Il figlio del defunto Olmo si rifugerà nella capitale spagnola senza salutare nessuno. Nel frattempo Maria continuerà a vivere alla villa, ma soprattutto non saprà come sono andate veramente le cose. In particolare la Montenegro farà credere alla sua figlioccia che il Sanchez si è dato alla fuga senza nessun preavviso.

In realtà il cubano non sarà più in vita, dopo essere caduto nelle grinfie della dark lady. Ad un certo punto ci sarà un colpo di scena nelle trame, poiché nel capitolo numero 2.061, la figlia di Emilia e Alfonso mentre darà un'occhiata in una falsa lettera d’addio scritta da Roberto, rimarrà sorpresa dal ritorno di Fernando. Quest’ultimo si presenterà davanti alla sua ex moglie e sin da subito dimostrerà di aver cambiato atteggiamento grazie a dei modi di fare molto galanti.

Maria conosce la nuova fiamma del Mesia, i sospetti di Francisca

Non è ancora finita, dato che il Mesia si recherà alla locanda di Marcela e Matias con la Castaneda, per farle conoscere Maria Elena Casado de Brey, la sua nuova fidanzata. Il figlio del defunto Olmo condividerà la sua felicità con tutti i presenti, facendogli sapere che la sua nuova fiamma ha dato una vera svolta nella sua vita. La new entry farà rimanere senza parole gli abitanti di Puente Viejo per la sua vivacità, fino a destare dei sospetti, dato che tutti si domanderanno come abbia potuto scegliere un fidanzato come Fernando.

Francisca pur avendo dei sospetti, su invito di Raimundo e Maria accetterà di ospitare il Mesia e Maria Elena nella sua proprietà. La Montenegro avrà un doppio fine, visto che convinta che il suo acerrimo nemico sia ritornato per un valido motivo, chiederà al capomastro Mauricio di fare in modo che resti da sola con lui, per avere un confronto faccia a faccia. Ovviamente la dark lady vorrà affrontare Fernando per scoprire se ha davvero smesso di essere ossessionato dalla sua figlioccia Maria.