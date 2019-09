Ieri sera, 20 settembre, è andata in onda la seconda puntata di Rosy Abate. La serie con Giulia Michelini ha ottenuto un grande numero di ascolti. In molti sono appassionati alla storia della Regina di Palermo e al figlio Leonardo, ormai diventato un ragazzo problematico. Rosy lascerà infatti le sue buone intenzioni di ritornare a vivere una vita tranquilla per aiutare il figlio entrato in un brutto giro.

Per tutti coloro che si fossero persi l'appuntamento trasmesso poche ore fa su Canale 5, sarà possibile riguardare la replica online, attraverso il sito di Mediaset Play.

Rosy Abate 2, dove riguardare la seconda puntata in replica

Grazie al servizio offerto da Mediaset Play, anche la seconda puntata della serie televisiva potrà essere rivista attraverso l'omonimo portale web. La piattaforma è totalmente gratuita e chiunque lo vorrà, potrà rivedere le puntate delle Serie TV in questione.

Sul sito inoltre, possono essere rivisti molteplici programmi Mediaset dopo la loro messa in onda. Basterà cercare tra la lista dei film e show presenti, quello che si desidera vedere. Chi volesse usufruire di tale opportunità, dovrà solamente iscriversi al sito web con le proprie credenziali, quali password e email. Questi dati serviranno poi all'utente per accedere durante tutte le volte successive in maniera più semplice e veloce.

Chi desiderasse avere sempre con sé tutte le puntate di Rosy Abate, potrà scaricare l'applicazione di Mediaset Play sul proprio smartphone o tablet, sia con sistema operativo iOS che Android. In questo modo, tutti gli episodi potranno essere rivisti in perfetta mobilità e in qualsiasi posto ci si trovi, senza la necessità di un computer. L'unica cosa di cui bisognerà essere in possesso per forza di cose, è una connessione ad internet alla quale connettersi.

Anticipazioni Rosy Abate 2, terza puntata

Venerdì 27 settembre andrà in onda la terza puntata di Rosy Abate, sempre su Canale 5. I telespettatori sono curiosi di scoprire come si evolverà la storia degli Abate. Le prime anticipazioni svelano che la Regina di Palermo dovrà fare i conti con la ribellione del figlio. Quest'ultimo infatti, ha deciso di schierarsi con Costello. Per la donna questo sarà un brutto colpo e cadrà in una sorta di depressione.

Leonardino sarà sempre più vicino a Nina.

Il ragazzo sembrerà essere davvero molto innamorato della donna. la sua forte alleanza proseguirà anche con il padre di lei, che nonostante il patto di non uccidere la madre, sembrerà essere interessato a eliminare Rosy. Il 3° appuntamento si prospetta dunque molto avvincente e pieno di colpi di scena per i telespettatori.