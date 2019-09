Fervono i preparativi per la prossima stagione televisiva del gruppo Mediaset e tra i programmi più attesi vi è sicuramente Amici Celebrities, che in un primo momento doveva chiamarsi Amici Vip. Da ieri sera, su Canale 5 stanno passando i promo di questo nuovo talent show prodotto sempre dalla Fascino di Maria De Filippi, durante i quali sono stati annunciati anche i nomi dei primi quattro concorrenti ufficiali che si metteranno in gioco nella scuola più famosa d'Italia.

Tra questi è ormai sicura la presenza di Emanuele Filiberto Di Savoia.

Annunciati i primi quattro concorrenti di Amici Celebrities, da settembre su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla 1^ edizione di Amici Celebrities, in onda da settembre su Canale 5, rivelano che Emanuele Filiberto tornerà di nuovo in televisione dopo un lunghissimo periodo di assenza dal piccolo schermo. Un ritorno che sicuramente non dispiacerà al pubblico, dato che fino a qualche anno fa era presente in diversi programmi della Tv di Stato, tanto da essere proclamato vincitore di un'edizione di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Successivamente prese anche parte al Festival di Sanremo come concorrente in gara con Pupo.

Nel cast di questa 1^ edizione del talent show ci sarà anche la bellissima Laura Torrisi, ex compagna di Leonardo Pieraccioni, nonché attrice affermata non soltanto sul piccolo schermo, ma anche al cinema. Le porte della scuola più famosa d'Italia si apriranno anche per uno dei ristoratori più amati dal pubblico, ovvero l'ex giudice di Masterchef Joe Bastianich.

Occhi puntati anche su un ex grande nome del calcio italiano: nel promo di Amici Celebrities è stata annunciata la presenza di Ciro Ferrara, che questa volta si cimenterà in discipline completamente differenti da quelle che ha testato fino a oggi.

Michelle Hunziker probabile conduttrice della 1^ stagione di Amici Celebrities

Un cast che sembra promettere molto bene, anche se restano da scoprire i nomi degli altri concorrenti famosi che varcheranno le soglie della scuola più famosa d'Italia.

Stando alle ultimissime indiscrezioni riportate da TvBlog, nel cast dovrebbe esserci anche l'imitatrice Francesca Manzini, il cui nome però non è stato ancora confermato.

Per quanto riguarda, invece, la conduzione del programma, sembrerebbe che la 1^ puntata d'esordio venga condotta dalla produttrice Maria De Filippi, poi però dalla successiva le redini dovrebbero passare nelle mani di Michelle Hunziker, impegnata anche nella conduzione di Striscia la Notizia.

Per il daytime, invece, era stato fatto il nome di Andrea Damante, ma la produzione del talent lo ha prontamente smentito sui social.