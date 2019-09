Siamo giunti alla quinta giornata della Mostra del Cinema di Venezia oggi, 01 settembre 2019, direttamente dal Lido.

Festival di Venezia: gli ospiti attesi durante la giornata di oggi

Sono attesi, infatti, Jude Law, Sharon Stone, John Malkovich, Silvio Orlando, Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Matthias Schoenaerts, Penelope Cruz, Edgar Ramirez, Gael Garcia Bernal, Sienna Miller, Adele Exarchopoulos, Spike Lee.

I film protagonisti della quinta giornata

The Laundromat con Steven Sodergerh, Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas e Sharon Stone. Il film prodotto da Netflix e diretto da Steven Soderbergh che promette di essere una delle sorprese dell’imminente stagione cinematografica. Dopo la presentazione di oggi, successivamente sarà distribuito in un numero limitato di sale americane per permette la sua candidatura agli Oscar a partire dal 27 settembre e varrà poi diffuso sulla piattaforma di streaming a partire dal 18 ottobre.

Wasp Network, un dramma di spionaggio di Olivier Assayas, con Penelope Cruz, Gael Garcia Bernal, Edgar Ramirez.

Non ci resta che seguire la Diretta del Festival del Cinema di Venezia 2019 per la giornata del 1 settembre 2019.