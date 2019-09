Ieri, domenica 8 settembre, sui social network sono stati presentati gli ultimi 4 concorrenti di Amici Celebrities: a chiudere il cast della prima edizione Vip del talent show, sono personaggi molti diversi tra loro, che si cimenteranno con varie discipline. Agli 8 "allievi" già ufficializzati, dunque, si aggiungono: Max Varrese, Martin Castrogiovanni, Chiara Giordano e Cristina Donadio.

Gli ultimi quattro concorrenti di Amici

La prima edizione di Amici dedicata al talento dei personaggi famosi è ai nastri di partenza: stando a quello che si vocifera in rete, dovrebbe andare in onda il prossimo 23 settembre la puntata d'esordio del format condotto "a staffetta" da Maria De Filippi e Michelle Hunziker (la registrazione attualmente sarebbe fissata per venerdì 20).

Ieri, domenica 8 settembre, su Instagram è stato pubblicato il promo contenente i nomi degli ultimi 4 concorrenti del programma. A completare il cast di Amici Celebrities, dunque, sono: il rugbista Martin Castrogiovanni (confermato alla conduzione di Tu si que vales), l'attrice Cristina Donadio (conosciuta soprattutto per il ruolo di Scianel in Gomorra), l'attore Massimiliano Varrese e Chiara Giordano, produttrice ed ex moglie di Raoul Bova.

Le prove che sono state mostrate nel video che sta facendo il giro della rete vedono alcuni Vip alle prese con le lezioni di canto, mentre altri con quelle di ballo (tutti gli allievi saranno accompagnati da danzatori professionisti, esattamente come nella versione Nip).

Il cast completo di Amici Celebrities

Con lo svelamento degli ultimi 4 concorrenti, il cast di Amici Celebrities è al completo.

A partecipare alle sei puntate in prime time di questo nuovo programma, dunque, saranno: il presentatore Filippo Bisciglia, l'ex calciatore Ciro Ferrara, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, la showgirl Pamela Camassa, il ristoratore Joe Bastianich, l'attrice Laura Torrisi, l'imitatrice Francesca Manzini, l'attore Raniero Monaco di Lapio, più quelli che sono stati ufficializzati nella giornata di ieri.

I rumors del web, inoltre, sostengono che anche in questa versione del talent-show ci sarà una severa giuria, pronta a commentare e votare le esibizioni dei Vip in gara, decidendone anche l'eventuale eliminazione.

Sebbene manchi ancora la conferma degli addetti ai lavori, si dice che a giudicare le celebrità saranno: Platinette, Garrison Rochelle e Giuliano Peparini (che dovrebbe essere anche direttore artistico dell'intero programma).

La padrona di casa di questo nuovo format, invece, sarà Michelle Hunziker, ma soltanto a partire dalla seconda puntata: al debutto (previsto probabilmente per il 23 settembre) ci sarà Maria De Filippi, per permettere alla collega di portare a termine l'impegno preso in precedenza con Striscia la Notizia.