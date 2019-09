La nuova stagione di "Domenica In" parte alla grande: sono tanti e tutti di livello i personaggi famosi che Mara Venier ospiterà nel suo studio il 15 settembre prossimo. Come ha anticipato il giornalista Giuseppe Candela su Twitter, la "regina" della domenica intervisterà il conduttore del Festival di Sanremo 2020 Amadeus, la cantante Arisa, l'attore Daniele Liotti e l'influencer Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis sbarca su Rai Uno per promuovere il suo libro

Poche ore fa, sul profilo Twitter del giornalista Giuseppe Candela, è apparsa la lista degli ospiti della prima puntata di "Domenica In". Mara Venier, stando a quest'elenco, ha deciso di tornare in onda con un cast davvero esclusivo: a farsi intervistare dalla conduttrice Rai, infatti, innanzitutto ci sarà Amadeus. L'uomo, che quest'estate ha risposato la sua Giovanna Civitillo, si prepara a presentare il prossimo Festival di Sanremo: la Venier gli farà sicuramente molte domande sulla manifestazione di febbraio e su chi lo affiancherà sul palco dell'Ariston.

Un altro personaggio che la padrona di casa accoglierà in studio domenica 15 settembre, è Giulia De Lellis: l'influencer, a due giorni dall'uscita del suo libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", avrà un faccia a faccia con Mara.

C'è grande attesa da parte dei fan della ragazza per questa ospitata in Rai: da quando ha partecipato a Uomini e donne, infatti, la romana è sempre rimasta "fedele" a Mediaset, per cui quello a Domenica In sarà una specie di debutto per lei alla concorrenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Gli argomenti che affronteranno le due, sono svariati: dal tradimento che la giovane racconta nel romanzo (quello fattole dall'ex Andrea Damante), alla carriera in forte ascesa, fino ad arrivare alla chiacchierata storia d'amore con Andrea Iannone.

Mara Venier sfida Barbara D'Urso dal 15 settembre

Nel lungo elenco di personaggi che la Venier ospiterà nella puntata di debutto della nuova Domenica In, spiccano anche: la cantante Arisa, gli attori Daniele Liotti e Rocio Munoz Morales e Romina Power.

Nel cast fisso della trasmissione, invece, figura Orietta Berti.

Mara, al secondo anno consecutivo alla guida del programma domenica di Rai Uno, si scontrerà con la collega Barbara D'Urso: sempre il 15 settembre, infatti, è previsto l'esordio su Canale 5 di Domenica Live, il contenitore pomeridiano che, esattamente come nella scorsa stagione Tv, dovrebbe ricoprire la fascia oraria dalle 17 alle 19 circa.

Prima della pausa estiva, i confronti tra le due trasmissioni sono stati quasi tutti a favore della Venier: da quando la veneta è tornata al timone della sua Domenica In, infatti, gli ascolti della rete sono cresciuti tantissimi, tanto da spingere i dirigenti a confermarla nel ruolo di padrona di casa anche quest'anno.