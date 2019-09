La notizia circolava in rete già da un po', ma è stata ufficializzata soltanto stamattina: a presentare Amici Celebrities saranno Maria De Filippi e Michelle Hunziker. L'impegno della svizzera con Striscia la Notizia, le impedisce di poter essere al timone del talent-show sin dall'inizio: a sostituirla, sarà la storica padrona di casa. Ancora nessuna novità, invece, sui personaggi famosi che parteciperanno a questa versione inedita del format di Canale 5: per adesso, ne sono stati presentati soltanto quattro.

Michelle e Maria alla guida del 'nuovo' Amici

Dopo settimane di rumors e smentite, finalmente è stato reso noto il nome di colei che condurrà Amici Celebrities.

Come aveva anticipato Davide Maggio qualche giorno fa, a presentare le sei puntate in prima serata di questa nuova versione del talent-show non ci sarà Michelle Hunziker sin dal debutto.

Sebbene sia la svizzera la conduttrice del programma che la produzione ha scelto, a fare gli onori di casa le prime settimane (non si sa ancora se per una sola puntata o per più) sarà Maria De Filippi.

Il fatto che l'ex moglie di Eros Ramazzotti a fine settembre sia impegnata con l'inizio della nuova stagione di Striscia la Notizia, ha costretto gli addetti ai lavori a trovarle una sostituta di livello: sarà la storica presentatrice di Amici, dunque, a raccontare al pubblico il meccanismo della trasmissione nella quale alcuni Vip metteranno in mostra il loro talento.

La Hunziker, comunque, sarà regolarmente alla guida del format da ottobre in poi, e traghetterà i telespettatori fino alla finalissima, al momento fissata per il mese di novembre.

I primi 4 concorrenti di Amici Celebrities

Oltre a conoscere il nome della conduttrice di quello che inizialmente doveva chiamarsi Amici Vip (poi diventato Amici Celebrities), attualmente i telespettatori sanno che il cast del programma è ancora in via di definizione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

Qualche giorno fa, in rete ha cominciato a circolare il promo del format, nel quale sono presentati i primi 4 concorrenti ufficiali.

A cimentarsi con esibizioni di canto e di ballo a partire da fine settembre, saranno sicuramente: il ristoratore Joe Bastianich, l'attrice Laura Torrisi, l'ex calciatore Ciro Ferrara e il Principe Emanuele Filiberto di Savoia.

L'identità degli altri personaggi famosi che a breve inizieranno a studiare nella scuola più famosa d'Italia, sono ancora top secret: si dice, però, che potrebbero partecipare a questa versione inedita di Amici Filippo Bisciglia (storico conduttore di Temptation Island), la soubrette Pamela Camassa, Chiara Giordano (ex moglie di Raoul Bova) e l'imitatrice Francesca Manzini.