Il cast della prima edizione Vip di Amici comincia a prendere forma: nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 settembre, sono stati resi pubblici i nomi di altri personaggi famosi che hanno accettato di mettere alla prova il loro talento nella scuola più famosa d'Italia. Le quattro 'celebrities', che sicuramente battaglieranno in prima serata nel programma condotto da Michelle Hunziker, sono: i fidanzati Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, Raniero Monaco di Lapio e Francesca Manzini.

Le ultime novità sul cast di Amici

A meno di un mese dal debutto su Canale 5 di Amici Celebrities, sono già otto i concorrenti che gli addetti ai lavori hanno ufficializzato. Ieri, 4 settembre, sui profili social del talent show è stato pubblicato un video che mostra le prove sostenute da alcuni personaggi famosi che a breve si cimenteranno con esibizioni di canto e di ballo.

Ad arricchire il cast della versione Vip del format di Maria De Filippi, dunque, ci sono: Filippo Bisciglia (storico conduttore di Temptation Island), Raniero Monaco di Lapio (ex concorrente del Grande Fratello ed oggi attore di fiction), Francesca Manzini (imitatrice) e Pamela Camassa (showgirl ed ex volto di Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle).

La curiosità, che in tanti hanno subito colto guardando il promo della trasmissione, è che due di questi quattro Vip sono una coppia: Bisciglia e la Camassa, infatti, sono fidanzati da tanti anni e tra poco si troveranno uno contro l'altro davanti alle telecamere.

De Filippi e Hunziker conduttrici 'a staffetta'

Le 'celebrities' che sono state presentare ieri, mercoledì 4 settembre, vanno ad aggiungersi alle quattro che sono state annoverate nel cast di Amici nei giorni scorsi.

Attualmente, dunque, è certa la partecipazione alla versione Vip del talent-show di: il ristoratore Joe Bastianich, l'ex calciatore Ciro Ferrara, l'attrice Laura Torrisi, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, l'attore Raniero Monaco di Lapio, l'imitatrice Francesca Manzini, il conduttore Filippo Bisciglia e la soubrette Pamela Camassa.

Questi personaggi, come dimostrano i promo andati in onda fino ad oggi, si cimenteranno con il canto e la danza e saranno giudicati da esperti in entrambi i settori.

Un'altra notizia ufficiale che è stata data all'inizio di questa settimana sul format che dovrebbe debuttare su Canale 5 a fine settembre, è quella sulla padrona di casa: la rivista Chi, infatti, ha fatto sapere che a condurre la prima puntata di Amici Celebrities sarà Maria De Filippi. A partire dal secondo appuntamento in prime time in poi, a guidare la gara tra i Vip sarà Michelle Hunziker: l'arrivo della svizzera è slittato di una settimana a causa del debutto di Striscia la Notizia negli stessi giorni in cui è previsto quello di Amici.