La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore coinvolge ogni giorno milioni di telespettatori in tutto il nostro Paese. Le puntate turche ci anticipano grossi e sconvolgenti colpi di scena. Gli episodi in onda prossimamente ci riveleranno il motivo dell'astio di Hakan Onder (Necip Memili) nei confronti di Ferit Aslan.

Infatti, sarà posta molta attenzione sul rapporto tra i due nei prossimi appuntamenti.

Il padre del marito di Nazli ha commesso un torto al perfido antagonista della vicenda, causa di odio e rancore. Nella vicenda avrà un'importanza rilevante anche la signora Leman, madre del giovane architetto.

La signora Leman a casa di Ferit e Nazli

Tutto inizierà quando la signora Leman si interesserà al matrimonio del figlio Ferit Aslan (Can Yaman) e di Nazli Piran (Ozge Gurel). La donna sarà allarmata dall'arrivo di Pelin, ex fidanzata dell'architetto, e da Deniz.

Allora, si trasferirà a casa degli sposi e dirà di voler stare più vicina al piccolo Bulut, per giustificare la sua decisione.

Nel frattempo il perfido Hakan escogiterà un nuovo piano per riottenere le custodia del nipotino di Demet. Infatti, Asuman litigherà nuovamente con la sorella. Non riuscirà a pagare le tasse scolastiche. Così, accetterà l'aiuto economico dell'amico Deniz. Tuttavia, la cuoca l'aveva assunta nel suo ristorante per farle racimolare del denaro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Alla notizia, Nazli andrà su tutte le furie.

Asuman deciderà di andare via dal locale ed accettare la proposta di lavoro di Muzzaffer, complice di Hakan. Si accorgerà del suo errore quando andrà a casa dell'uomo. Le verrà sequestrato il telefono e sarà importunata dallo scagnozzo. La ragazza deciderà di sparargli un colpo di pisola, senza ucciderlo. Tutta la scena verrà filmata dagli aiutanti dell'antagonista.

Dal video sembrerà che Asuman commetta un delitto.

Le immagini verranno utilizzate da Hakan per ricattare Nazli e costringerla a divorziare da Ferit. La donna accetterà l'accordo, pur di salvare la sorella dalla prigione.

Il padre di Ferit ha ucciso il padre di Hakan

In un dialogo tra Hakan e la signora Leman, i telespettatori potranno intuire che il padre del marito di Demet è morto in giovane età.

Successivamente l'uomo la obbligherà a non intervenire nei suoi piani ed a permettergli l'affidamento di Bulut. In un'altra scena l'avversario dell'architetto racconterà a Demet di aver vissuto per molto tempo in orfanotrofio.

Sarà solamente in un'altra scena che l'antagonista della storia ricatterà la madre di Ferit. Le dirà di spifferare a tutti che Leman era l'amante di suo padre. Inoltre, racconterà in giro che il padre dell'Aslan ha ucciso il suo genitore per gelosia.

Ferit è ancora ignaro della storia, ma presto ne verrà a conoscenza.