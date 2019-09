Proseguono le registrazioni di Uomini e donne, la seguitissima trasmissione del pomeriggio di Canale 5 che riaprirà i battenti a partire da lunedì 16 settembre. Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate del trono classico e del trono over e proprio ieri pomeriggio, in studio sono tornati i cavalieri e le dame del trono senior. Una puntata decisamente scoppiettante, durante la quale abbiamo visto che Ida Platano è scoppiata in lacrime per Riccardo al punto da uscire dallo studio e da rifugiarsi in bagno.

Uomini e donne spoiler trono over: Ida piange per Riccardo

Nel corso della prima registrazione di Uomini e donne over è emersa la notizia secondo cui Ida aveva scelto di chiudere definitivamente il percorso decisamente molto travagliato con Riccardo, e di voltare così pagina con altri cavalieri che avrebbe incontrato in trasmissione.

Le anticipazioni sulla registrazione di U&D di ieri 7 settembre invece, rivelano che c'è stato un fitto scambio di idee tra Armando e Riccardo.

Il primo ha attaccato l'ex fidanzato di Ida, dicendo che alla fine si dimostra sempre non interessato a nessuna delle dame presenti in trasmissione. Una discussione che permetterà a Riccardo di mettere di nuovo in ballo la sua precedente storia d'amore con la Platano.

Il cavaliere rivelerà che lo scorso giugno si è presentato a Brescia per cercare di riconquistare Ida e rimettere così insieme i pezzi della loro storia d'amore ma la dama gli avrebbe chiuso la porta in faccia.

Nel momento in cui Riccardo racconta questo episodio, Ida scoppia in lacrime in studio, al punto da uscire dallo studio e rifugiarsi in bagno.

Armando va da lei a consolarla e a quel punto Maria De Filippi chiederà a Riccardo se anche a lui andava di raggiungerla. Gli spoiler su Uomini e donne rivelano che Riccardo ammetterà di non volerlo fare perché ormai considera chiusa la questione con Ida.

Gemma Galgani chiude con Cristiano mentre Anna Tedesco torna a U&D

Ma questo non è stato l'unico colpo di scena della registrazione di ieri 7 settembre di Uomini e donne.

Le anticipazioni infatti, rivelano che Gemma Galgani ha già scelto di chiudere la frequentazione con il cavaliere Cristiano mentre con gli altri tre che sono arrivati in studio per conoscerla, ha fissato un appuntamento per i prossimi giorni a Torino. Riuscirà a trovare un uomo che possa essere per davvero la sua anima gemella?

Tra le novità di questa nuova registrazione del trono senior si segnala anche il ritorno in studio di Anna Tedesco, che ha rivelato che si sta frequentando con un cavaliere con cui è uscita a cena, con il quale ci sarebbero stati anche dei primi baci a stampo.