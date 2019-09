Per tutti i fan della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si avvicina il momento del gran finale di stagione. La prossima settimana, a partire da lunedì 9 settembre, verranno trasmessi su Canale 5 gli ultimi episodi di questa fortunatissima serie che ha stregato e conquistato il cuore del pubblico italiano. Un finale di stagione che si preannuncia imperdibile per tutti i telespettatori e che sarà caratterizzato in primis dalla resa dei conti finale tra Hakan e Ferit.

Bitter Sweet le anticipazioni sul finale: Hakan e Ferit alla resa dei conti

Le anticipazioni sul finale di stagione di Bitter Sweet della prossima settimana rivelano che tra Hakan e Ferit ci sarà un clamoroso scontro a fuoco, che renderà ancora più eclatanti le ultime puntate della soap opera turca.

Nel dettaglio, infatti, si vedrà che il marito di Demet deciderà di affrontare il 'rivale' architetto, ma prima farà una confessione bomba sul passato.

Il perfido imprenditore, infatti, in presenza anche di Leman e Nazli, confesserà che il padre di Ferit uccise il suo di padre, dopo aver scoperto che aveva iniziato una relazione segreta con sua moglie. Una confessione che darà il via ad una serie di spiacevoli accadimenti, tanto che dopo questa rivelazione il marito della cuoca si scaglierà duramente contro il cognato di Deniz.

Il colpo di scena del finale di stagione di Bitter Sweet arriverà quando si sentirà uno sparo che partirà tra le mura della villa dove si sta consumando questa resa dei conti finale. Per fortuna, però, l'uomo verrà disarmato in tempo e farà finire in prigione il suo nemico.Le anticipazioni sulle ultime puntate di Bitter Sweet in onda dal 9 settembre, inoltre, rivelano che Hakan dovrà risolvere anche il problema riguardante il piccolo Bulut, perché vuole che torni a vivere da lui a tutti i costi e per farlo si scaglierà contro la Asuman, cercando in tutti i modi di incastrarla.

Programmazione speciale per le ultime puntate: doppio episodio su Canale 5

Insomma, degli episodi a dir poco 'choc' sono in arrivo su Canale 5 per tutti i fan di Bitter Sweet e per l'occasione Mediaset ha deciso di fare loro un ulteriore regalo. Nella settimana che va dal 9 al 13 settembre, l'appuntamento quotidiano con Bitter Sweet raddoppierà e saranno trasmessi ben due episodi al giorno, dalle 14:45 alle 16:40 circa.

Sul web si era parlato anche di un possibile approdo della soap opera in prime time per gli ultimi episodi in onda venerdì 13 settembre, ma al momento da parte di Mediaset non ci sono ancora conferme ufficiali su questa programmazione speciale, che andrebbe a chiudere la stagione di successo della soap seguita ogni giorno da una media di oltre 2,1 milioni di spettatori con picchi del 22% di share.