Grande attesa per tutti i fan di Bitter Sweet per la messa in onda dell'ultima puntata di questa soap di successo che ha regalato degli ascolti a dir poco straordinari alla rete ammiraglia Mediaset. Venerdì 13 settembre verranno trasmessi gli ultimi due episodi della serie tv turca che nel Paese d'origine è andata in onda nel 2017. In molti si chiedono come terminerà questa serie e quali saranno i colpi di scena che vedremo ma anche se ci sarà la seconda stagione. La soap avrà un seguito oppure no? Possiamo dire subito che la seconda stagione non ci sarà.

Bitter Sweet verrà sospesa dopo la prima stagione: la seconda non venne realizzata

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sul futuro di Bitter Sweet rivelano che di questa soap opera non venne realizzata per una seconda stagione. L'ultima puntata venne trasmessa in Turchia nel dicembre del 2017 e da quel momento non c'è stato alcun rinnovo di contratto per la serie che ha poi conquistato il gradimento del pubblico di Canale 5, al punto da non far rimpiangere gli ascolti di Uomini e Donne (di cui ha occupato la fascia oraria nel pomeriggio).

Gli ascolti, infatti, sono stati a dir poco positivi e la soap si è portata a casa una media di ben 2.3 milioni di spettatori con picchi superiori al 20% di share. Numeri che hanno tenuto acceso il pomeriggio estivo di Canale 5, tuttavia una seconda stagione da mandare in onda nel corso della prossima estate non ci sarà.

In Turchia, però, sono diverse le serie tv sulla falsa-riga di Bitter Sweet che sono state già realizzate e che potrebbero andare in onda nei mesi estivi del 2020 sempre sulla rete ammiraglia del Biscione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Al momento, infatti, sembrerebbe che la soap in pole position per essere trasmessa in tv possa essere Erkenci Kus, la quale vede protagonista sempre Can Yaman. Questa volta, però, l'attore turco che ha stregato i fan italiani vestirebbe i panni di un fotografo, il quale farà perdere la testa a Sanem, una giovane ragazza che sogna di fare la scrittrice.

Gli spoiler sul finale di Bitter Sweet: Nazli scopre di essere in dolce attesa di un bebè

In attesa di scoprire quali saranno le novità del palinsesto di Canale 5, le anticipazioni sul finale di stagione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore rivelano che ci sarà il tanto atteso lieto fine tra Ferit e Nazli.

I due finalmente riusciranno a vivere in tranquillità la loro storia d'amore e proprio nel corso dell'episodio conclusivo di questa prima e unica serie in onda venerdì pomeriggio, vedremo che Nazli comunicherà al suo fidanzato di essere in dolce attesa di un bebè. Una notizia che renderà i due ragazzi i più felici del mondo, pronti a vivere insieme la loro vita.