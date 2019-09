Mancano solo pochi giorni alla prima puntata della stagione 2019-20 di Uomini e donne, che dovrebbe essere dedicata al Trono Over. Il lunedì, infatti, per tradizione è il giorno di dame e cavalieri alle prese con nuove conoscenze, litigi e qualche inevitabile siparietto trash. La presenza di Gemma Galgani è stata confermata anche nel nuovo corso del dating show, nonostante i sospetti diffusi durante l'estate in merito ad un suo possibile fidanzamento segreto.

Nella prima registrazione, la dama torinese ha fatto la conoscenza di nuovi corteggiatori giunti per incontrarla mentre nel secondo appuntamento in studio ha parlato della sua prima esterna, nonché del progetto di incontrare a breve altri spasimanti. In tale occasione, la Galgani ha partecipato anche alla sfilata nella quale si è presentata con un abito in stile Marilyn Monroe che ha scatenato l'inevitabile botta e risposta con Tina Cipollari.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma vestita come Marilyn Monroe

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News, la prima sfilata stagionale ha avuto come tema 'La più seducente del reame'. Gemma Galgani si è presentata con una rivisitazione di Marilyn Monroe e, al momento del suo passaggio sulla passerella, un vento artificiale le ha fatto alzare il vestito, lasciando intravedere le sue forme.

Inevitabile la reazione di Tina Cipollari, che ha cominciato a prendere in giro la sua storica rivale, lasciando presagire all'ennesimo divertente scontro ai limiti del trash. Sebbene la prova sia stata vinta da Veronica (new entry di questa edizione), la Galgani ha comunque ben figurato e si è piazzata al secondo posto. La sfilata è stata anche l'occasione per qualche critica, come nel caso di Armando Incarnato che ha notato qualche chilo di troppo in Roberta Di Padua.

Le ultime foto di Gemma Galgani

Le forme di Gemma Galgani stanno scatenando la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne, ma non soltanto per quanto accaduto nell'ultima registrazione del Trono Over. La storica dama torinese è finita in copertina nel settimanale 'Nuovo' che l'ha pizzicata e fotografata mentre indossava un bikini in spiaggia. Se il tabloid ha riportato alla luce i trascorsi con Giorgio Manetti (che oggi è felicemente fidanzato con un'altra donna), diversi fan hanno criticato la scelta di indossare un simile costume all'età di 69 anni, consigliando a Gemma di coprirsi un po' di più.

Tali commenti si sono trasformati in offese, a volte fuori luogo, nei confronti di un personaggio che, nel bene e nel male, continua a rappresentare un punto di riferimento per Uomini e donne. E chissà che anche per lei non arrivi finalmente il vero amore.