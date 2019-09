La programmazione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si concluderà ufficialmente venerdì 13 settembre, con un nuovo maxi episodio in onda a partire dalle ore 14:45 su Canale 5. Dopo la riconciliazione di Ferit e Nazli, con il conseguente arresto di Hakan, tutti i nodi verranno al pettine con la scoperta del colpevole della morte di Demir e Zeynep. Sarà solo allora che la coppia regina della soap turca potrà pensare con tranquillità al proprio futuro, insieme a coloro che rappresentano un punto di riferimento della loro vita.

La puntata finale sarà dedicata ai festeggiamenti e ai buoni sentimenti, con i progetti per il futuro da parte dei coniugi Onder ma anche dei loro più cari amici. E tra un'ottima notizia e l'altra non potrà mancare spazio per il migliore annuncio possibile, proprio come accaduto per la soap 'cugina' Cherry Season - Le stagioni del cuore.

Bitter Sweet, anticipazioni della puntata in onda il 13 settembre: Nazli incinta

Non ci saranno più nuvole all'orizzonte per Nazli e Ferit dopo gli arresti di Hakan e Demet.

La puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore prevista per venerdì 13 settembre rappresenterà il più classico lieto fine per una serie che ha riservato tre mesi di emozioni a non finire. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Deniz organizzerà una grande festa nel suo locale in occasione del Capodanno. Mentre la musica suonerà, ci sarà spazio per i ricordi del passato e i progetti per il futuro che non sembrerà più avere ostacoli.

I ragazzi, infatti, si divertiranno a fantasticare sulla vita che li attende ora che ogni cosa è tornata al suo posto e Hakan non rappresenta più un pericolo. Non potrà mancare, in una serata caratterizzata da tante buone notizie, anche la grande novità finale: Nazli annuncerà a Ferit di essere in attesa di un bambino! E così, come nelle fiabe, la soap si concluderà con il classico 'e vissero felici e contenti' e i saluti dei due protagonisti.

La seconda stagione di Bitter Sweet non è stata girata

Con curiosità, ma anche un po' di dispiacere, i telespettatori di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si apprestano a seguire l'ultima puntata nella quale ci sarà spazio solo per le buone notizie. Sarà subito evidente che mancheranno gli spunti per una seconda stagione che, in effetti, al momento non è prevista. In Turchia non è stato girato un seguito per la soap, proprio come accaduto in passato per Cherry Season - Le stagioni del cuore.

La speranza, però, è che Mediaset in futuro possa decidere di riproporre un altro prodotto analogo e, a tal proposito, si fa insistentemente il nome della serie Erkenci Kus. Tale soap vede nel ruolo di protagonista l'attore Can Yaman, noto proprio per avere prestato il volto a Ferit. Ma su tale possibilità si attendono ancora conferme ufficiali.