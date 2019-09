Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le puntate della soap opera spagnola Il Segreto che vedremo in onda dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 in prima visione assoluta su Canale 5. Tanti i colpi di scena che ci saranno in questi appuntamenti che si preannunciano imperdibili per tutti gli spettatori e fan della serie tv spagnola di grande successo. Occhi puntati soprattutto su Don Anselmo che, dopo aver tentato il suicidio, deciderà di lasciare Puente Viejo per un po' di tempo per risolvere i suoi problemi e ritrovare nuovamente se stesso. Intanto Saul medita la fuga con Julieta.

Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana: l'addio di Don Anselmo

Le anticipazioni, fino al 6 ottobre, delle prossime puntate de Il Segreto rivelano che Don Anselmo metterà tutti al corrente della sua decisione di abbandonare per un po' di tempo Puente Viejo. Il parroco, dopo aver detto addio ad Isaac, si recherà alla casona per salutare Raimundo, Francisca e Maria. Lo vedremo ritornare presto in paese oppure il suo addio sarà più lungo del previsto?

Saul, invece, vuole prendersi le colpe per la morte dei Molero. Il maggiore degli Ortega ha deciso di fuggire quanto prima dal paese assieme a Julieta. Al tempo stesso, però, intende fare chiarezza sulla questione di Carmelo e Don Berengario. Per tale motivo vedremo che Saul deciderà di rivolgersi al sergente dicendogli che desidera avere un colloquio con lui perché ritiene di essere in possesso delle prove schiaccianti che riguardano la morte di Lamberto ed Eustaquio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Notizie che potrebbero cambiare definitivamente la situazione e fare finalmente luce su questo caso.

Nel frattempo vedremo che Fernando cambierà atteggiamento nei confronti di Maria: il Mesia apparirà molto più diplomatico con l'ex moglie e finirà per congratularsi anche con Roberto per il successo personale che è riuscito ad ottenere.

Alvaro lascia Puente Viejo con i soldi di Elsa, salta il matrimonio

Occhi puntati anche su Alvaro: il medico comunica ad Adela che non ha intenzione di sprecare questa seconda possibilità che la vita gli ha dato riguardo la sua relazione con Elsa.

Ecco allora che dopo aver preso i soldi di quest'ultima, il medico saluterà la sua futura moglie.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto in onda dal 30 settembre in poi, inoltre, rivelano che Elsa comunicherà a tutti i suoi invitati che non ci sarà più il matrimonio perché Alvaro l'ha lasciata. Isaac correrà subito dalla ragazza per consolarla dopo questa tremenda notizia che l'ha lasciata senza parole.

Elsa poi darà dei gioielli a Marcela per pagare il banchetto nuziale mai avvenuto.