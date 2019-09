Le anticipazioni degli episodi italiani de Il Segreto in programmazione la prossima settimana, si preannunciano abbastanza entusiasmanti. Francisca Montenegro dopo aver fatto il possibile per far allontanare Roberto Sanchez dalla sua figlioccia Maria Castaneda, riuscirà nel suo intento. La darklady approfitterà della momentanea assenza della madre di Esperanza dalla sua villa, per porre fine all’esistenza dello scomodo cubano facendogli assumere una bevanda avvelenata.

Elsa Laguna invece dopo essere stata abbandonata all’altare dal suo promesso sposo Alvaro Fernandez, avrà un improvviso malore nel bel mezzo di una lite con la perfida Antolina.

Prudencio acquista l’enoteca di Fè, Francisca smaschera il Sanchez

Le trame delle puntate in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre 2019, svelano che Elsa il giorno delle sue nozze spiazzerà gli invitati facendogli sapere che non si sposerà più perché Alvaro l’ha abbandonata.

Isaac si recherà subito dalla sua ex fidanzata per consolarla. Antolina perderà le staffe quando verrà a conoscenza tramite Dolores che il matrimonio tra la sua rivale e il Fernandez è stato annullato. Poco dopo Marcela consegnerà a Marcela i gioielli per pagare il banchetto di nozze. Intanto Saul deciderà di assumersi la responsabilità del decesso dei Molero con l’obiettivo di fuggire dal paese con Julieta.

Carmelo e Don Berengario saranno indecisi se accettare la proposta del maggiore degli Ortega. Successivamente Adela inviterà il marito e il sacerdote a favorire il piano del marito della Uriarte. Prudencio dirà a Raimundo di voler lasciare la villa di Francisca.

Nel frattempo i telespettatori avranno modo di scoprire che Roberto è intenzionato a fuggire dal paese iberico con Maria, Esperanza, e Beltran.

L’Ulloa dopo aver notato lo strano atteggiamento del cubano si confiderà con Mauricio, dicendogli che potrebbe tramare qualcosa contro Fernando. Il Guerrero non appena verrà a sapere che Alvaro si è dato alla fuga con l’eredità di Elsa, si metterà subito sulle tracce del medico. Saul farà credere al sergente Cifuentes di sapere chi ha messo fine all’esistenza di Lamberto ed Eustaquio, ma gli dirà di aver bisogno di qualche giorno di tempo per poter testimoniare.

Francisca finalmente consentirà a Prudencio di abbandonare la sua casona. Quest’ultimo lo stesso pomeriggio incontrerà Matias, e gli dirà di voler acquistare l’enoteca che apparteneva a Fè. Nonostante un’iniziale titubanza il marito di Marcela affiderà la bottega al fratello di Saul. Mauricio dopo aver trovato dei biglietti per Cuba tra gli effetti personali di Roberto avviserà subito Francisca. Quest’ultima andrà su tutte le furie dopo aver scoperto le vere intenzioni del Sanchez.

Elsa ha un attacco di nervi, la morte di Roberto

Nel contempo Elsa ancora molto delusa da Alvaro, avrà un attacco di nervi durante una discussione con Antolina, invece Irene inviterà Adela a dare una mano a Julieta e Saul per aiutarli a scappare da Puente Viejo. Alvaro, dopo essere stato messo alle strette da Isaac, confermerà di essersi impossessato dell’intero patrimonio della Laguna. Ad un certo punto il medico sconvolgerà Isaac, rivelandogli che sua moglie Antolina quando ha abortito era in dolce attesa di soli tre mesi. Il carpentiere dopo aver capito che il bambino che aspettava l’ex ancella non era il suo erede, farà ritorno nella cittadina iberica con l’intenzione di affrontarla. La Montenegro architetterà un piano per rimanere nella sua villa soltanto con Roberto.

A questo punto quest’ultimo verrà costretto dalla darklady a scrivere una lettera d’addio a Maria. Inoltre la matrona si sbarazzerà in modo definitivo dello scomodo cubano facendogli bere una cioccolata contenente della belladonna. Mauricio per ordine della sua padrona occulterà il corpo senza vita del Sanchez nelle segrete della villa. Maria non riuscirà a capire come abbia potuto Roberto fuggire senza avvisarla. Julieta e Saul faranno sapere a tutti gli abitanti che presto lasceranno il quartiere. Prudencio inizierà a gestire la bottega di vini e liquori, assumendo al suo servizio Antonio Marchesa. Purtroppo le intenzioni del minore degli Ortega non saranno per niente buone, visto che darà l’impressione di voler avviare una losca attività basata su prestiti di denaro.