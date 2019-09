Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap Il Segreto, nello specifico quelle che vedremo in onda dal 16 al 21 settembre su Canale 5. Da questa settimana la soap opera andrà in onda tutti i giorni, compresa la domenica pomeriggio per fare poi da traino alla nuova edizione di Domenica Live, il programma del dì di festa condotto da Barbara D'Urso in onda alle 17:20 circa.

Le anticipazioni di questa nuova settimana rivelano che Fe tornerà a farsi viva per la gioia di Mauricio, che da tempo aspettava un riscontro da parte della donna.

Il Segreto, le anticipazioni delle puntate dal 16 settembre: arriva la lettera di Fe

Possiamo anticiparvi, infatti, che a Puente Viejo verrà recapitata una lunga lettera scritta proprio da Fe e indirizzata al suo amore Mauricio. La donna lo informa del fatto che sta bene e soprattutto che lo ama ancora nonostante siano distanti l'uno dall'altro.

Fe farà sapere al suo amato anche che non gli riserba rancore e quindi che tutto quello che è successo tra di loro non ha intaccato la loro relazione e il sentimento che li univa.

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto inoltre rivelano che Roberto non si presenterà all'appuntamento che aveva fissato con Maria, pronta a fuggire con lui per raggiungere Cuba. Un duro colpo per Maria, la quale si renderà conto che a quel punto non le resta che tornare alla Casona e mettere così da parte il tentativo di fuga che aveva progettato.

Alvaro farà una proposta di matrimonio ad Elsa e la lascerà senza parole

Isaac, invece, si sfoga con Matias dicendo all'amico che ormai sente di aver perso ogni speranza di poter essere nuovamente felice al fianco di Antolina. Il loro amore, infatti, sembra essere giunto al capolinea e difficilmente potrà tornare il sereno tra i due.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto, inoltre, ci informano che Alvaro organizzerà un picnic a sorpresa in riva al fiume, quindi chiederà ad Elsa di sposarlo con una dichiarazione d'amore che sarà molto romantica e che lascerà la donna col fiato sospeso e senza parole.

E poi ancora, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera spagnola in onda su Canale 5 vedremo che Consuelo impedirà che Saul possa uccidere Pedro Molero perché vendicarsi significherebbe rischiare a sua volta di essere ucciso e tale situazione finirebbe per procurare a Julieta ancora più dolore e sofferenza. Così il ragazzo si convince ma la presenza di Molero, che gira tra le strade di Puente Viejo, non lo rende affatto sereno e ritiene che sia una minaccia per tutti.

Troverà una soluzione a questo problema? Lo scopriremo nelle prossime puntate.