A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island Vip, c'è già chi si domanda cosa accadrà lunedì prossimo alle cinque coppie rimaste in gioco. Le anticipazioni che circolano sul web fanno sapere che Nathaly Caldonazzo potrebbe lasciare il reality dopo un duro faccia a faccia col compagno Andrea Ippoliti. In Sardegna, inoltre, sbarcheranno due personaggi famosi che, a detta di Alessia Marcuzzi, affronteranno un viaggio nei sentimenti breve ma molto intenso.

Riassunto seconda puntata: Er Faina e Sharon a casa insieme

Il secondo appuntamento con Temptation Island Vip, lunedì 16 settembre, ha esordito con la richiesta di falò anticipato di Er Faina. Dopo che la fidanzata Sharon Marcì ha rifiutato il confronto con lui in piena notte (perché aveva sonno), lo youtuber Damiano ha insistito affinché la stessa lasciasse il villaggio per provare a risolvere i loro problemi.

Il primo faccia a faccia tra i due romani, non è finito nel migliore dei modi: la ragazza, infastidita dall'egoismo del compagno, ha preferito lasciare da sola il programma.

Al termine della puntata, però, Alessia Marcuzzi ha guidato un secondo falò di confronto tra i due concorrenti: questa volta, il finale è stato diverso, tanto che Sharon è saltata al collo della sua dolce metà e insieme sono tornati a casa, più innamorati che mai.

Ieri sera, però, i telespettatori hanno anche assistito allo sfogo tra le lacrime di Anna Pettinelli che, dopo aver visto il fidanzato Stefano molto vicino alla single Cecilia, non è riuscita a trattenere la sua delusione e la paura che ha di perdere il suo amore.

Gabriele Pippo e Silvia, coppia subentrata a Ciro Petrone e Federica, hanno regalato subito spunti di discussione al pubblico: lui si è cimentato col twerking, lei ha messo in chiaro la sua voglia di evadere da una relazione soffocante.

Serena Enardu, invece, sta continuando a conoscere il tentatore Alessandro: mentre tra i due cresce la sintonia, nell'altro villaggio Pago elenca ai compagni le mancanze che ha anche lui ha nella relazione.

Spoiler terzo appuntamento: Nathaly chiede il falò

La seconda puntata di Temptation Island Vip si è conclusa con la richiesta da parte di Nathaly Caldonazzo di un confronto immediato con il compagno Andrea Ippoliti.

Dopo aver visto molto video del fidanzato pericolosamente vicino alla single Zoe, la showgirl ha deciso di mettere fine al suo viaggio nei sentimenti, proponendo un falò anticipato (che, stando agli spoiler del web, dovrebbe essere trasmesso lunedì 23/09).

La prossima settimana, inoltre, il cast del reality Mediaset si arricchirà di una nuova coppia: in Sardegna, infatti, sbarcheranno Alex Belli e Delia Duran.

Alessia Marcuzzi ha già informato i telespettatori che le due new entry, seppure abbiano meno tempo a disposizione rispetto ai colleghi, regaleranno tanti spunti di discussione con i loro comportamenti nei villaggi.