Le trame americane di Beautiful continuano a concentrarsi sulla crisi in atto tra Brooke e Ridge a causa delle diverse vedute nei confronti di Thomas. Se lo stilista è convinto che il figlio deve essere aiutato a rimettere in piedi la sua vita, la Logan si è opposta a qualsiasi comprensione, rivelando persino di essere pronta ad allontanarlo da Douglas.

L'ennesima discussione tra loro ha spinto Forrester ad andarsene di casa e a trovare rifugio al Bikini Bar, dove ha affogato i suoi dispiaceri nell'alcool.

Qui ha incontrato Shauna Fulton che, dopo avere ascoltato il suo sfogo, lo ha accompagnato in una stanza al piano superiore del locale. I due hanno trascorso la notte dormendo sullo stesso letto, lasciando presupporre anche ad un vero e proprio tradimento ai danni di Brooke. Ma le cose sono andate diversamente da quanto immaginato nelle scorse settimane.

Beautiful, trame Usa: Ridge non tradirà Brooke

Le anticipazioni di Beautiful relative alla notte insieme di Ridge e Shauna circolano da diversi giorni, incuriosendo i telespettatori in merito alle dinamiche di questo incontro.

Sarà successo qualcosa di intimo, a causa dei drink di troppo bevuti dallo stilista? Dopo diverse indiscrezioni, più o meno azzeccate, la risposta è stata data nella puntata trasmessa il 16 settembre negli Stati Uniti.

Per evitare che Ridge andasse a casa ubriaco, Danny (il barista del Bikini Bar) e Shauna lo hanno accompagnato nella stanza sopra il locale. Qui il padre di Steffy, privo di sensi, è stato adagiato sul letto e si è addormentato.

La Fulton lo ha aiutato a stare comodo, togliendogli anche i pantaloni, e si è sdraiata al suo fianco. Al suo risveglio, lo stilista è rimasto sconvolto e ha chiesto chiarimenti sull'accaduto. La risposta della madre di Flo non ha lasciato dubbi in tal senso: tra loro non c'è stato nulla di intimo. Eloquente la battuta della donna: "Se fosse accaduto, ora te lo ricorderesti".

Ridge e Shauna decidono di mantenere il segreto

Secondo quanto rivelano le trame statunitensi di Beautiful, Ridge ha ringraziato Shauna per l'aiuto che gli ha offerto e per non averlo lasciato solo nel momento del bisogno.

I due nuovi 'amici' hanno tuttavia deciso di non rivelare a nessuno i dettagli sulla notte trascorsa insieme. Anche se tra loro non è accaduto nulla di intimo, Brooke non dovrà sapere che hanno dormito insieme.

La questione sarà risolta senza ulteriori conseguenze? Generalmente nulla accade per caso a Beautiful e anche in questo frangente potrebbe essere questo l'inizio di una nuova storyline dall'esito sorprendente.

Shauna, infatti, molto presto confesserà a Flo di cominciare a provare dei sentimenti per Ridge, mentre a quanto pare quest'ultimo farà a Brooke una promessa che non potrà mantenere. Per la prima volta dopo tanti mesi, il matrimonio dei coniugi Forrester potrebbe essere davvero in pericolo.