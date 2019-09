Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation Island Vip, il fortunato reality show delle tentazioni giunto alla sua seconda edizione di messa in onda nella versione "celebrities". La seconda puntata verrà trasmessa questo lunedì 16 settembre su Canale 5 e si preannuncia a dir poco ricca di colpi di scena: dopo la squalifica di Ciro Petrone, che ha infranto le regole del programma raggiungendo l'ala del villaggio dedicata alle donne, vedremo che arriverà una nuova coppia pronta a mettersi in gioco.

Occhi puntati anche su Andrea, il fidanzato di Nathaly Caldonazzo, che si lascerà andare con la tentatrice Zoe, al punto da appartarsi con lei in camera.

Temptation Island Vip, gli spoiler della seconda puntata: Andrea si lascia andare con Zoe

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island Vip in onda lunedì sera su Canale 5 rivelano che Andrea si avvicinerà sempre di più alla single Zoe, con la quale sembra esserci proprio un buon feeling.

Va detto, però, che Andrea e Nathaly hanno ammesso di essere già in crisi nel momento in cui hanno preso parte alla trasmissione e forse anche questa situazione potrebbe aver delle conseguenze molto pesanti sul loro rapporto.

Sta di fatto che la showgirl e attrice mai si sarebbe aspettata di vedere il suo fidanzato così lanciato con la single Zoe e per questo rimarrà un po' delusa dal suo atteggiamento.

Dal video spoiler pubblicato sulla pagina del reality show apprendiamo che Andrea e Zoe, dopo una serata trascorsa assieme, si apparteranno nella stanza di lei. La ragazza, ridendo, farà presente ad Andrea che non c'è nessun altro in casa, ma lui non si fiderà e vorrà andare a vedere di persona. Cosa sarà successo tra i due e per quanto tempo sarà rimasto in casa di Zoe dove non ci sono telecamere? Lo scopriremo lunedì sera su Canale 5.

Anna Pettinelli scoppia in lacrime per colpa del fidanzato: 'È un cog...'

Le anticipazioni di questo secondo atteso appuntamento con Temptation Island Vip del 16 settembre, inoltre, rivelano che ci saranno dei clamorosi risvolti anche per Anna Pettinelli, la quale si troverà a fare i conti con un video compromettente del suo fidanzato Stefano che la metterà in crisi.

Il ragazzo, infatti, mostrerà un certo interesse nei confronti di una delle tentatrice al punto da far scoppiare in lacrime la speaker radiofonica di RDS, che senza troppi mezzi termini esclamerà: "È un cogl...".

Una reazione decisamente forte quella della Pettinelli, la quale lascia pensare che Marco l'abbia combinata davvero grossa. Occhi puntati anche sulla nuova coppia che varcherà le porte del villaggio nel corso della puntata che vedremo lunedì sera su Canale 5.