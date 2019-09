La prima puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa lunedì 9 settembre, ha sancito la fuga di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate. Non riuscendo a restare separato ancora dalla sua Federica Caputo, l'attore di Gomorra ha deciso di superare i blocchi imposti dalla produzione per riabbracciare la sua amata. Ma la decisione è costata cara alla coppia, che ha così dovuto fare i conti con l'espulsione dal programma.

L'annuncio di Alessia Marcuzzi non ha lasciato spazio ai dubbi, sottolineando come Ciro (seppur mosso dalle migliori intenzioni) non abbia rispettato il regolamento. La rapida uscita di scena di due protagonisti ha quindi spinto la produzione a correre subito ai ripari. Le anticipazioni relative alla seconda puntata, infatti, confermano l'entrata in scena di due nuovi protagonisti, ovvero di Gabriele Pippo e Silvia Tirado.

L'annuncio di Maria De Filippi

La seconda edizione di Temptation Island Vip 2 si è aperta in modo movimentato grazie al colpo di testa di Ciro Petrone, che si è riunito alla fidanzata Federica. E anche se quest'ultima non sembra avere affatto gradito tale fuga, avvenuta a pochi giorni dall'inizio delle riprese, la coppia ha dovuto abbandonare il programma e tornare a casa con largo anticipo rispetto alle previsioni.

Al loro posto arriverà il figlio di Pippo Franco e dell'attrice Piera Bassino, come annunciato da Maria De Filippi durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e donne effettuata lo scorso 6 settembre. Gabriele Pippo, questo è il nome del nuovo protagonista, ha seguito le orme del padre entrando nel mondo dello spettacolo, anche se ha preferito la carriera musicale diventando produttore. La passione per la musica è un punto in comune con la sua fidanzata Silvia Tirado, modella e influencer che si diletta anche come cantante (nel luglio 2019 ha inciso il suo primo singolo, intitolato 'Diablita'). Nata e cresciuta a Roma, Silvia ha origini sudamericane dato che la madre proviene da Santo Domingo.

Temptation Island anticipazioni: Gabriele subito vicino alle tentatrici

La seconda puntata di Temptation Island Vip 2 sancirà la sostituzione, in corsa, di Ciro Petrone e Federica con Gabriele Pippo e Silvia Tirado. La coppia entrerà a giochi fatti, ma fin dalle prime battute dimostrerà di essere entrata nel vivo nei meccanismi del programma. I primi spoiler relativi alla loro partecipazione confermano, infatti, che Gabriele non si tirerà indietro e si dimostrerà particolarmente disponibile a conoscere meglio le tentatrici del villaggio dei fidanzati.

Ma le anticipazioni del 16 settembre non si limitano ai due nuovi protagonisti. Ampio spazio verrà concesso anche allo stato d'animo di Damiano 'Er Faina', che sembrerà deciso a chiedere il falò di confronto alla sua Sharon Macrì.