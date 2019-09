Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate della nuova edizione di Uomini e donne, il fortunatissimo dating show di Maria De Filippi che rivedremo in onda nei pomeriggi di Canale 5 da metà settembre. Le anticipazioni di queste ore rivelano che nel corso della registrazione del trono classico, oltre alla presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco quest'anno, c'è stato anche il ritorno delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island.

Occhi puntati soprattutto sull'arrivo di Katia soprannominata 'la fotonica', la quale è uscita dal villaggio delle tentazioni da single ma in studio a U&D ha avuto dei momenti di crisi ripensando al suo ex fidanzato Vittorio, al punto che Tina è intervenuta per difenderla.

Uomini e donne, Katia di Temptation Island torna in studio e scoppia in lacrime per Vittorio

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che nel corso dello speciale scopriremo che tra Katia e Vittorio non c'è stato nessun ritorno di fiamma così come avevano sperato i fan che hanno seguito le avventure della 'fotonica' durante il reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Vittorio, infatti, archiviata questa storia d'amore ha già voltato pagina e proprio durante la registrazione del trono classico è emerso che il ragazzo si sta frequentando con la tentatrice Vanessa, con la quale aveva instaurato un rapporto di grande complicità all'interno del villaggio.

Una notizia che a quanto pare avrebbe scosso la bella Katia, la quale in studio è apparsa confusa e amareggiata dal fatto che il suo fidanzato avesse già intrapreso una nuova relazione con un'altra donna.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Katia in studio non ha nascosto le sue lacrime, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio più volte. E poi ancora la ragazza è apparsa confusa e in alcuni momenti tremava.

Tina Cipollari difende Katia e lancia una frecciatina alla sua 'rivale'

Insomma una situazione decisamente delicata per Katia 'la fotonica', la quale però ha potuto contare sul sostegno di Tina Cipollari che l'ha difesa a spada tratta.

L'opinionista di Uomini e donne si è schierata dalla sua parte durante il confronto che c'è stato tra Katia e Vanessa durante la registrazione. Ad un certo punto, poi, la Cipollari si è alzata e ha pronunciato una delle sue frasi 'epiche'.

Nel dettaglio, infatti, Tina si è scagliata contro le 'santarelline' che parlano poco ma che in realtà 'scop...' a differenza di quelle che 'parlano parlano' e poi non fanno nulla.

Insomma si potrebbe dire che l'inizio di stagione per Uomini e donne sarà a dir poco scoppiettante.