Terminata la stagione estiva, cresce l'attesa per la prima puntata di Uomini e donne. Come di consueto, il programma pomeridiano di Maria De Filippi dedicherà uno spazio agli ex protagonisti di Temptation Island. Stando alle prime anticipazioni, sembra che Tina Cipollari abbia difeso a spada tratta Katia Fanelli, scagliandosi invece contro Vanessa.

Il Vicolo delle News ha riportato che durante la prima registrazione del dating-show di Canale 5 ci sarebbe stato un acceso diverbio tra Katia Fanelli e Vittorio Collina. La giovane romagnola in più di un'occasione sarebbe stata sul punto di scoppiare a piangere, dimostrandosi al contempo piuttosto insicura e dalla voce tremante.

Nel dettaglio, la 25enne di Rimini avrebbe accusato l'ex fidanzato di aver iniziato subito una relazione con Vanessa Cinelli. Quest'ultima ha ricoperto il ruolo di tentatrice a Temptation Island, arrivando ad instaurare un bel legame proprio con Vittorio.

La Fanelli non avrebbe mai immaginato che si potesse giungere ad un epilogo del genere, lasciando chiaramente intendere di essere ancora innamorata di Collina.

Il portale di Gossip ha anche aggiunto che, durante l'ennesimo battibecco tra Katia e Vittorio sarebbe intervenuta Tina Cipollari per assumere le difese della "fotonica". L'opinionista avrebbe espresso il suo pensiero in maniera decisamente chiara e con un'affermazione alquanto forte: "Quelle che parlano parlano non fanno mai nulla, le santarelline invece sco...".

A questo punto, dopo aver accompagnato le sue parole con un eloquente gesto con una mano, l'ex moglie di Kikò Nalli sarebbe uscita dallo studio.

Quasi certamente Tina si sarebbe riferita agli atteggiamenti tenuti sia da Katia che da Vanessa durante il reality show estivo, appoggiando di fatto la bionda riminese.

Nel frattempo, pare che oltre allo scontro tra i due ex concorrenti del docu-reality, ci sia stato anche un battibecco tra i due nuovi tronisti che avrebbe costretto Maria De Filippi ad intervenire per riportare la calma in studio.

Katia Fanelli: 'Nella mia testa ho ancora una persona importante'

Katia Fanelli non starebbe facendo nulla per nascondere i sentimenti che ancora sembra provare per Vittorio Collina. La giovane, infatti, in più di un'occasione tramite i social network ha speso delle parole al miele verso l'ex fidanzato. Qualche giorno fa, ad esempio, quando una fan le ha chiesto se vorrebbe tornare ad essere felice, la commessa 25enne ha risposto affermativamente, aggiungendo che le piacerebbe recuperare la felicità che le ha donato Vittorio per circa due anni e mezzo.

Inoltre ha spiegato che in questo momento è single, aggiungendo: "Nella mia testa ho ancora una persona importante e me la porto per sempre nel mio cuore".

Intanto, anche se ancora innamorata dell'ex compagno, Katia Fanelli sta giustamente continuando ad andare avanti e a ritagliarsi degli attimi di serenità: ad esempio ha trascorso una parte delle vacanze estive con alcune delle ragazze conosciute durante Temptation Island, cercando di mostrarsi sempre con il sorriso sulle labbra.