Sorpresa nei palinsesti pomeridiani di Canale 5 riguardanti la settimana del 9 settembre. Inizialmente per questa data era atteso l'esordio della stagione 2019-20 di Uomini e donne dopo la lunga pausa estiva. Il dating-show condotto da Maria De Filippi sarebbe dovuto andare in onda a partire dalle ore 14:45, prendendo il posto della soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Per l'epilogo delle vicende di Ferit e Nazli si era parlato di un lungo appuntamento serale per la giornata di venerdì 13 settembre, ma non sarà così.

Mediaset, infatti, ha deciso di posticipare la partenza di Uomini e Donne proprio per lasciare spazio alla parte finale della soap turca che andrà in onda per una settimana in più, occupando la fascia del celebre programma targato Fascino.

La soap Bitter Sweet raddoppia dal 9 al 13 settembre

Manca poco alla fine di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore che sta appassionando milioni di telespettatori proprio come accaduto due anni fa con Cherry Season.

Per permettere la conclusione della serie, Mediaset ha deciso di prolungare di una settimana la sua programmazione, che verrà arricchita con delle maxi puntate quotidiane.

Nella settimana dal 9 al 13 settembre, infatti, Bitter Sweet comincerà come sempre alle ore 14:45 (dopo la telenovela spagnola Una Vita) e proseguirà fino alle ore 16:40 quando lascerà il posto a Il Segreto. Le due ore ad essa dedicate permetteranno un ampio sviluppo delle trame fino all'arrivo dell'ultima puntata della soap che dovrebbe essere prevista nella fascia pomeridiana (e non in prima serata, come si vociferava da giorni). Dal 9 settembre comincerà anche la nuova stagione di Pomeriggio Cinque, tradizionale talk-show condotto da Barbara D'Urso.

Uomini e Donne comincia il 16 settembre

Per seguire l'esordio della nuova stagione di Uomini e Donne i telespettatori dovranno attendere una settimana in più rispetto al previsto. Il programma condotto da Maria De Filippi inizierà dunque il 16 settembre, nel suo tradizionale orario delle ore 14:45.

Le prime registrazioni del Trono Classico e del Trono Over sono già state effettuate la scorsa settimana, con i primi annunci ufficiali riguardanti i nuovi protagonisti.

È noto, infatti, che i tronisti della parte giovane saranno Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi. Per quanto riguarda il parterre dei senior, è stata confermata la presenza di Gemma Galgani (che ha conosciuto due nuovi spasimanti) e di altri volti noti quali Riccardo Guarnieri, Ida Platano, Barbara De Santi e molti altri.

Le prime registrazioni hanno anche sancito la partecipazione di alcune ex coppie di Temptation Island che hanno parlato degli sviluppi delle loro vite dopo la fine delle riprese in Sardegna.