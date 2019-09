La stagione 2019/2020 del Trono Over di Uomini e donne sembra essere ripartita da dove si era interrotta per la pausa estiva. Le anticipazioni che stanno circolando sulle prime registrazioni sono sulla falsa riga di quelle che i siti riportavano prima delle vacanze: Gemma Galgani, ad esempio, ha interrotto la conoscenza con uno dei suoi tre spasimanti, mentre Anna Tedesco ha rivisto Giorgio Manetti, scatenando la reazione di Gianni Sperti. Ida Platano, invece, ha provato a sentire al telefono due persone, ma Riccardo Guarnieri si è mostrato geloso di lei e l'ha fatta piangere ancora.

Ida e Riccardo: il tira e molla continua

Sono ancora una volta gli ex Riccardo Guarnieri e Ida Platano i protagonisti assoluti di Uomini e Donne Over: nel corso della puntata che è stata registrata ieri, sabato 14 settembre, i due hanno continuato a battibeccare e ad accusarsi reciprocamente.

Le anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", dunque, fanno sapere che la parrucchiera ha sentito al telefono sia Armando Incarnato che la new entry Ivan, ma ha precisato di non essere ancora pronta per uscire con nessuno di loro.

Il personal trainer pugliese, che in settimana ha sentito varie dame, ha fatto una scenata di gelosia all'ex fidanzata soprattutto perché si è fatta consolare da Armando nel backstage durante la scorsa puntata. La bresciana, turbata dal comportamento scostante di Riccardo, è scoppiata a piangere ed ha chiesto a Maria De Filippi di potersi assentare un attimo dallo studio.

Ad asciugare le lacrime di Ida, stavolta è stato Ivan che, con delicatezza e rispetto, ha palesato il suo forte interesse per la Platano.

Guarnieri, intanto, sta conoscendo Veronica, una bella donna con la quale si è intrattenuto molte ore al telefono e che sembra incuriosirlo parecchio.

Anna rivede Giorgio e Sperti si insospettisce

Durante la registrazione del Trono Over che c'è stata ieri, Gemma Galgani ha comunicato al suo corteggiatore Franco che non intende più conoscerlo: dopo essere uscita in esterna con lui, infatti, la torinese si è resa conto di non essere ricambiata, perciò interrompe la loro frequentazione ma continua quella con altri due signori.

In rete, inoltre, si legge che la rientrante Anna Tedesco ha suscitato la sospettosa reazione di Gianni Sperti quando ha raccontato di aver rivisto in settimana Giorgio Manetti: la dama ha fatto sapere di essersi imbattuta nell'ex cavaliere di U&D e nella sua fidanzata in un noto ristorante di Firenze dove era andata a mangiare.

L'opinionista, che ha sempre sostenuto che tra i due ci fosse qualcosa in più di quello che hanno sempre raccontato, ha puntato il dito contro la protagonista del parterre, definendola poco sincera.

Pamela Barretta, dopo la delusione ricevuta da Stefano Torrese, ha dovuto fare i conti con un'altra persona che ha frenato il suo entusiasmo: il signor Enzo, infatti, ha ridimensionato la conoscenza con la brindisina, dicendo che deve ancora chiudere delle frequentazioni superficiali che ha avuto quest'estate.