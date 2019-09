Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di alcune risposte che Manuel Galiano ha dato ai fan su Instagram: dopo aver proposto il gioco 'Fammi una domanda', l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha deciso di dire tutto quello che pensa senza girarci troppo intorno. A chi gli ha chiesto di esprimere un parere su due personaggi molto in vista in questo periodo come la De Lellis e Chiofalo, l'ex fidanzato di Giulia Cavaglià ha fatto sapere di non provare simpatia per loro e per il modo che hanno scelto per restare sulla cresta dell'onda.

Manuel prende le distanze dalla De Lellis sui social

Ieri, 14 settembre, Manuel Galiano ha proposto ai suoi tanti follower il gioco 'Fammi una domanda'. Come accade spesso nell'ultimo periodo, i fan sono curiosi di sapere cosa ne pensano i personaggi famosi di alcuni 'colleghi'. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, dunque, ha ricevuto un paio di domande su Vip che, come lui, devono la loro popolarità a programmi come il dating-show Mediaset oppure a Temptation Island.

"Cosa ne pensi di Giulia De Lellis?", ha chiesto qualcuno al ragazzo, forse non sapendo che non prova particolare simpatia per l'amatissima influencer. "Meglio che non mi esprimo", ha digitato l'ex della Cavaglià, lasciando trasparire una certa insofferenza per il grande successo che sta avendo la romana in questi anni.

Un altro volto noto che Manuel sembra non apprezzare affatto è Francesco Chiofalo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

A chi gli ha domandato di sbilanciarsi sulla relazione tra 'Lenticchio' e Antonella Fiordelisi, finita per un tradimento, Galiano ha risposto: "Non fatemi essere cattivo, dai. Diciamo che provo tanta pena", si è limitato a far sapere il giovane poche ore fa.

Nessuna novità dopo la rottura con Giulia

Oltre che per le esternazioni poco carine che ha fatto su due personaggi molto in vista come la De Lellis e Chiofalo, di recente Manuel ha fatto parlare di sé per la sua misteriosa vita sentimentale.

Quest'estate, dopo una breve e chiacchierata relazione con Giulia Cavaglià (che l'ha scelto a Uomini e Donne nel maggio scorso), Galiano è stato beccato in compagnia di diverse ragazze in discoteca.

Nonostante i ripetuti avvistamenti in dolce compagnia, si diceva che l'ex corteggiatore fosse uno dei candidati principali al trono di settembre. Come è noto, però, la redazione ha preferito dare una chance di trovare l'amore al tentatore Alessandro Zarino e al 'rivale' storico di Manuel, Giulio Raselli.

Da quando sul web hanno cominciato a circolare le anticipazioni sui nuovi protagonisti del Trono Classico, il ragazzo si è reso protagonista di un gesto che ha fatto molto discutere: da un momento all'altro, infatti, Galiano ha smesso di seguire l'autrice Raffaella Mennoia su Instagram e in tanti hanno pensato che tutto questo fosse stato causato dall'opportunità che non gli è stata data.