Lunedì 23 settembre riprende l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, durante la quale andrà in onda la seconda registrazione del trono over, avvenuta il 7 settembre a Roma. Anche in questo caso non mancheranno i colpi di scena, che avranno come protagonisti soprattutto Ida e Riccardo, la ex coppia protagonista del trono over, alle prese con numerosi alti e bassi. E poi ancora occhi puntati su Gemma Galgani e i nuovi pretendenti, ma anche sul ritorno in studio di Anna Tedesco, l'amica di Giorgio Manetti.

Spoiler del trono over di Uomini e donne: Riccardo non ha ancora dimenticato Ida Platano

Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne over rivelano che Armando e Riccardo stanno entrambi conoscendo la nuova dama Valentina F., ma quest'ultima accusa Guarnieri di essere troppo freddo e distante. A quel punto interviene Armando il quale accusa Riccardo di non essere interessato a nessuna delle dame presenti in studio e sarà proprio il Guarnieri a tirare in ballo la sua storia con Ida Platano.

Riccardo, infatti, confesserà che a giugno è tornato a Brescia per rivedere Ida e cercare di far ripartire la loro storia d'amore, ma la Platano non ha voluto. Armando, così, accusa Riccardo di non lasciare in pace la sua ex fidanzata e tra i due cavalieri ci sarà un'accesa discussione. Gli spoiler sul trono over rivelano che a quel punto Ida scoppierà a piangere e si rifugerà dietro le quinte della trasmissione, chiudendosi in bagno, dove verrà raggiunta solo da Armando che proverà a consolarla.

E poi, ancora, le anticipazioni su Uomini e donne over rivelano che nel corso delle prossime puntate assisteremo anche al ritorno in studio della dama Anna Tedesco, la quale sarà oggetto di critiche da parte di Gianni Sperti, che tirerà in ballo anche la sua precedente esperienza avuta in trasmissione con Giorgio Manetti.

Anna Tedesco riparte da U&D, Gemma elimina Crispino

Questa volta, però, sembrerebbe che Anna non voglia perdere ulteriormente tempo e infatti dichiarerà che ha già iniziato a frequentarsi con un altro cavaliere, con il quale ci sono stati anche dei baci.

Lo stesso cavaliere, però, sta frequentando anche la dama Barbara, anche se tra di loro non è ancora scoccata la scintilla.

Occhi puntati anche su Gemma Galgani che in queste nuove puntate del programma di Canale 5 si troverà a fare delle scelte. La dama torinese, infatti, deciderà di eliminare subito il cavaliere Crispino, arrivato per lei nel corso della prima registrazione. La Galgani, inoltre, sarà protagonista di un'esterna con Pietro, uno dei nuovi pretendenti che l'ha portata in giro per Napoli: tra i due sembrerebbe che ci sia un buon feeling.