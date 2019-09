Proseguono le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne trono over. Sabato pomeriggio 14 settembre dame e cavalieri si sono ritrovati negli studi del programma per le riprese degli appuntamenti che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News rivelano che ci saranno diversi colpi di scena che vedranno coinvolti, tra gli altri, Ida e Riccardo.

I due avevano scelto di dirsi addio nel corso dell'estate e di voltare definitivamente pagina, ma sembra proprio che non riescano a stare lontani l'uno dall'altra. Infatti proprio durante l'ultima registrazione c'è stata una scenata di gelosia da parte di Guarnieri, in seguito alla quale la Platano è scoppiata a piangere.

Uomini e Donne, spoiler del trono over: continua la querelle tra Ida e Riccardo

Dalle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 14 settembre si apprende che Ida è stata chiamata al centro dello studio con Valentina F.

e Veronica. Di fronte alle tre dame del trono over, invece, si sono seduti Riccardo, Armando e Ivan.

La Platano si è rifiutata di uscire con Armando, mentre si è sentita qualche volta con Ivan perché ritiene che questi non le dia troppe pressioni. La 37enne di origini siciliane ha ammesso che al momento non si sente ancora pronta per dare il via ad una nuova storia d'amore dopo la fine della sua travagliata relazione con Riccardo.

Queste affermazioni hanno scatenato nuovamente la "rabbia" di Riccardo, il quale si è lasciato andare ad una vera e propria scenata di gelosia in pubblico, durante la quale Ida ha abbandonato lo studio in lacrime.

Ricordiamo che questa non è la prima volta in cui la Platano ha lasciato lo studio di Uomini e Donne dopo un attacco di Guarnieri: secondo i fan questo è sintomo del fatto che la dama non abbia ancora dimenticato del tutto l'ex compagno, e che forse tra i due potrebbe ancora esserci una speranza per un ritorno di fiamma.

Gemma quasi in lacrime per colpa di JeanPierre

Dopo la scenata di gelosia di Riccardo, Ivan ha raggiunto Ida nel dietro le quinte della trasmissione per consolarla e per sincerarsi che stesse bene, poiché era andata via piangendo.

Nel frattempo Veronica, che in settimana si è vista con il cavaliere pugliese, gli ha consigliato di cambiare atteggiamento nei confronti dell'ex fidanzata, perché altrimenti rischia di non aiutarla ad andare avanti e a chiudere definitivamente questo capitolo della sua vita.

Occhi puntati anche su Gemma: le anticipazioni di Uomini e Donne riportano che la dama piemontese è rimasta molto delusa quando ha scoperto che, in realtà, JeanPierre non sarebbe poi così interessato a lei.

Il cavaliere, infatti, avrebbe preferito avere il numero di telefono di Anna. Di fronte a questa segnalazione la Galgani, visibilmente affranta, ha trattenuto a stento le lacrime.