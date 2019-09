Nuovo straordinario successo per Chiara Ferragni che in questi giorni ha sbancato gli incassi al botteghino con l'atteso documentario Unposted, presentato in anteprima assoluta alla Mostra del Cinema di Venezia. Il documentario, stroncato dalla critica, ha invece entusiasmato il pubblico dell'influencer, corso nelle sale cinematografiche per vederlo. I risultati sono stati molto positivi e questi dati hanno fatto gongolare in primis Fedez, il quale su Instagram ha duramente attaccato quei critici che avevano stroncato Unposted dopo averlo visto in anteprima a Venezia.

Boom di incassi per 'Unposted', il documentario sulla vita di Chiara Ferragni

Nel dettaglio, infatti, il documentario della Ferragni, presente nelle sale cinematografiche per soli tre giorni, ha incassato più di un milione e mezzo di euro con ben 160 mila biglietti staccati.

Un vero e proprio trionfo per la regina dei social, la quale si è limitata a ringraziare tutti i suoi fan per il grande risultato ottenuto e per i numeri da record che ha fatto nel giro di soli tre giorni.

Atteggiamento diverso, invece, da parte di Fedez, il quale ha voluto lanciare delle frecciatine al vetriolo nei confronti di tutti quelle critiche che hanno stroncato sul nascere l'idea del documentario della Ferragni.

Il cantante ha sottolineato che il film-documentario di sua moglie è stato messo alla berlina dai più importanti critici che operano nel settore cinematografico italiano, ma nonostante questo ha fatto degli incassi record.

Fedez, pur precisando che ognuno la può pensare come vuole e che i critici possono scrivere e dire ciò che vogliono, ha voluto comunque sottolineare che al giorno d'oggi non influenzano più il pubblico: "Sono le persone stesse che decidono cosa gli piace e cosa no. Non hanno bisogno di persone che gli spieghino cosa gli deve piacere o meno".

Fedez si scaglia contro la critica che bocciò Unposted: 'Non contate più un ca...'

Ma la stoccata finale è arrivata nel momento in cui Fedez ha voluto esplicare maggiormente il suo pensiero, arrivando a dire: "È un modo carino per dire che non contate più un ca...". Insomma, sembrerebbe proprio che il cantante si sia legato al dito le critiche nei confronti del documentario di sua moglie e quando i numeri hanno dato ragione alla sua Chiara, ha sbottato duramente contro i critici stessi che l'hanno stroncata.

Intanto i Ferragnez continuano a essere super-attivi sul fronte social, in particolar modo su Instagram dove ogni giorno condividono momenti della loro vita privata, compresi quelli con il piccolo Leone, il bambino frutto del loro grande amore, ormai diventato una vera e propria star su Instagram, amatissimo dai loro fan.