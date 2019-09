Prosegue l'appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction Un passo dal cielo 5 che vede tra i suoi protagonisti l'attore Daniele Liotti. La serie tv sta ottenendo un buon successo di ascolti e il pubblico da casa sta apprezzando molto le trame e i colpi di scena pensati per questa quinta serie. Giovedì 26 settembre verrà trasmessa la terza delle dieci puntate previste la quale si preannuncia decisamente molto intensa. L'episodio che vedremo in onda su Rai 1 si intitola: "Ferite profonde" e sarà caratterizzato dalla scarcerazione del maestro Albert.

Gli spoiler della terza puntata di Un passo dal cielo 5 in onda il 26 settembre

Le anticipazioni su questa terza puntata della fiction Un passo dal cielo 5 dal titolo 'ferite profonde' rivela che il tentato omicidio di Adriana ha lasciato tutti un po' senza parole e soprattutto ha attirato un bel po' di sospetti sul conto dei Moser. Cosa nascondono? Potrebbero essere davvero responsabili di quello che è successo ad Adriana?

Nel frattempo vedremo che Francesco ed Emma uniranno tutte le loro forze nella ricerca del figlio di Francesco, nato all'interno della comunità del maestro Albert Krosess. Una donna, che sostiene di avere delle informazioni necessarie che potrebbero servire per ritrovare il figlio segreto di Francesco, verrà ritrovata morta dall'oggi al domani. Intanto il maestro Albert, dopo un lungo periodo di reclusione, potrà finalmente uscire dal carcere.

La sua scarcerazione, però, comporterà della drastiche conseguenze in quello che sarà il rapporto tra Francesco ed Emma, il quale potrebbe subire un vero e proprio scossone e avere degli esiti imprevisti.

Grande successo di ascolti per Un passo dal cielo 5: gli episodi si possono rivedere su RaiPlay

In attesa di vedere in onda la terza puntata di Un passo dal cielo 5, la Rai si gode il successo della serata d'esordio della fiction con Daniele Liotti, che ha ottenuto un ascolto medio di circa quattro milioni e mezzo di spettatori, arrivando a toccare la soglia del 21% di share.

Numeri decisamente positivi per la serie che ha vinto nettamente la gara degli ascolti del prime time, battendo le proposte della concorrenza.

Intanto per chi non avesse avuto modo di vedere gli episodi della fiction che sono stati trasmessi in queste settimane su Rai 1, potrà rivederli accedendo al sito web RaiPlay, dove sarà possibile riguardarli in replica streaming online da tablet oppure da cellulare anche attraverso l'app gratuita di RaiPlay.

Un ottimo modo per non perdersi neppure uno degli episodi di questa quinta stagione e per rivedere anche quelli delle stagioni precedenti in onda sempre sulla rete ammiraglia Rai.