Grande attesa per la terza puntata di Rosy Abate 2 in onda venerdì 20 settembre su Canale 5. Il tema centrale della seconda stagione della Serie TV è il rapporto complicato tra madre e figlio. Nella prima stagione Rosy era disperata e aveva combattuto contro tutto e tutti per salvare il piccolo Leonardo. Ora però non c'è più traccia del Leonardino che i telespettatori sono abituati a conoscere. Leo è Infatti un adolescente ribelle, pieno di lati oscuri e dal carattere decisamente inquieto.

Il ragazzo non ha di certo seguito le orme di sua madre, preferendo il rischio e la ricerca continua di se stesso, anche a costo di mettersi in pericolo. Ciò lo porterà inevitabilmente a scontrarsi con il carattere forte di sua madre, che cercherà di riportarlo sulla buona strada.

Rosy Abate 2, anticipazioni terza puntata: il dolore e la sconfitta

Nel corso della terza puntata di Rosy Abate 2 in onda su Canale 5 il 20 settembre, Rosy si troverà suo malgrado a riflettere sulla decisione inaspettata di suo figlio, pronto a rinnegare tutti i suoi insegnamenti.

L'ex regina di Palermo non riuscirà mai ad accettare di essere stata abbandonata proprio da colui che ama di più al mondo. Rosy precipiterà così nello sconforto e nella disperazione.

Per Rosy sarà un peso insopportabile sapere che Leo si è messo dalla parte di Antonio Costello. La coraggiosa donna non solo dovrà cercare di far ragionare Leo, ma anche proteggersi dalle cattive intenzioni di Costello. D'altro canto, Leonardo sembra aver trovato in Antonio un punto di riferimento e il padre che non ha mai potuto conoscere.

Rosy Abate potrebbe aver firmato la sua condanna a morte

Nina, la figlia del camorrista, è al centro del mondo di Leo. L'amore per la ragazza contribuirà ulteriormente a spingerlo sulla strada della camorra. Per Rosy Abate dunque, non sarà facile combattere per riportare a casa suo figlio. Le anticipazioni della terza puntata raccontano poi che Antonio non perdonerà mai a Rosy il fatto di aver collaborato con le forze dell'ordine, rivelando tutti i loschi affari che aveva in ballo. La soffiata potrebbe rivelarsi fatale. Rosy dovrà guardarsi le spalle.

Anticipazioni Rosy Abate 2: Leonardo è un assassino

Nella terza puntata della serie Tv, ci saranno delle conseguenze inaspettate dopo l'assassinio dell'ispettrice di polizia Nadia Aversa. A compiere l'assurdo delitto è stato proprio Leonardo. Rosy si renderà conto di non poter più contare su una vita normale. Ciò non le impedirà di continuare a difendere a tutti i costi suo figlio. Il cerchio dei sospettati si stringerà sempre di più e la Abate finirà inevitabilmente per avvicinarsi ad Antonio Costello.

Si ricorda che la replica della terza puntata di Rosy Abate 2 sarà disponibile dopo la messa in onda sul portale Mediaset Play.