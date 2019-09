Non è stata ancora ufficializzata la data di inizio del GF Vip. Nelle precedenti edizioni il reality era iniziato a metà settembre ma quest’anno Mediaset ha evidentemente fatto una scelta diversa. Numerosi i rumors a riguardo circolati in questi giorni. In particolare Tv Blog ha riferito che il Grande Fratello Vip dovrebbe prendere il via a novembre e proseguire durante le festività natalizie. L’unico dato certo al momento è che il programma sarà condotto da Alfonso Signorini che da quest’anno sarà orfano di Ilary Blasi che ha scelto di presentare Eurogames con Alvin.

Per quanto concerne il cast numerosi i nomi che sono stati accostati al reality show in queste settimane tra conferme e smentite.

Secondo il portale Bitchyf tra le possibili protagoniste della trasmissione televisiva dovrebbe esserci Antonella Elia mentre il settimanale Oggi ha riferito di una probabile partecipazione dell’ex naufraga Paola Di Benedetto.

Antonella Elia verso il sì dopo il rifiuto dello scorso anno

In passato Antonella Elia è stata più volte accostata al Grande Fratello Vip.

In particolare l’anno scorso sembrava quasi certa la partecipazione al reality ma la proposta di partecipare a Tale e quale show modificò i piani dell’ex ragazza di Non è la Rai. “È stata una delle esperienze più emozionanti della mia vita” - riferì in un’intervista la conduttrice televisiva che, nella circostanza, confermò di essere stata contattata anche da Alfonso Signorini.

Quest’ultimo sarebbe tornato alla carica per la quarta edizione del GF Vip e questa volta, secondo quanto riferito da Bitchyf, sarebbe riuscito a strappare il sì della Elia.

Quest’ultima è stata protagonista nel 2017 dell’adventure game Pechino Express in coppia con Jill Cooper. Nell’occasione fu protagonista di un acceso confronto con il cantante Achille Lauro.

Paola Di Benedetto in lizza per entrare nella casa, Scialpi rifiuta per motivi economici

Del cast del GF Vip 4 potrebbe far parte anche Paola Di Benedetto. Madre Natura a Ciao Darwin, concorrente dell’Isola dei Famosi ed ora in pole position, secondo il settimanale Oggi, per partecipare alla quarta edizione del reality show.

Dopo un lungo tira e molla estivo l’influencer è tornata a far coppia con Federico Rossi del duo Beji e Fede. Il periodico ha ipotizzato anche possibili incursioni nel corso del programma del cantante.

Nelle ultime ore Ivan Cattaneo ha riferito che potrebbe tornare nella casa più spiata dagli italiani con un ruolo particolare. Si era parlato con insistenza della partecipazione di Karina Cascella che ha seccamente smentito mentre Scialpi ha spiegato di non aver raggiunto l’accordo economico con la produzione: “Mi hanno offerto lo stesso compenso che viene dato agli sconosciuti”.