Questa sera, 12 settembre, debutta su Rai 1 Un Passo dal Cielo 5, la fortunata serie ideata nel 2011 e prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Daniele Liotti tornerà a vestire i panni di Francesco Neri, comandante della Guardia Forestale e protagonista della fiction a partire dalla quarta stagione quando è subentrato a Pietro Thiene, interpretato da Terence Hill.

La quinta edizione è composta da dieci puntate caratterizzate da un diverso ritmo e da una maggiore suspense.

La novità riguarderà principalmente la struttura narrativa degli episodi che avranno una durata pari a quella di un film per la televisione. Inoltre non ci sarà un caso diverso ogni settimana, ma un unico giallo che verrà risolto nell'ultimo appuntamento con la fiction.

Nella 5ª stagione di Un Passo dal Cielo ci sarà un unico caso da risolvere

L'unico mistero su cui ruoterà l'intera trama della serie televisiva emergerà fin dalla prima puntata e verrà svelato nel decimo e ultimo appuntamento.

La nuova stagione della Serie TV torna sulla rete ammiraglia Rai a quasi due anni di distanza dalla precedente, e sarà caratterizzata da alcune conferme e qualche novità, prima fra tutte la trama orizzontale già anticipata.

I paesaggi suggestivi del Trentino continueranno a fare da sfondo alle vicende della Guardia Forestale di San Candido guidata dal comandante Francesco Neri che continuerà ad avere al suo fianco il commissario Vincenzo Nappi.

In quest'edizione i due personaggi principali dovranno fare i conti non solo con le indagini e gli imprevisti, ma anche con i sentimenti: quelli di Francesco per Emma e quelli di Vincenzo per Eva.

Il cast di Un Passo dal Cielo 5

Nel cast della serie Un Passo dal Cielo 5, oltre a Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, figurano anche Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi), Pilar Fogliati (Emma Giorgi), Matteo Martari (Albert Kroess), Rocio Munoz Morales (Eva Fernandez).

Inoltre il pubblico farà la conoscenza di sette nuovi personaggi: le sorelle Valeria e Adriana Ferrante interpretate rispettivamente da Beatrice Arnera e Giulia Fiume, i coniugi Ingrid e Bruno Moser (Serena Autieri e Stefano Cassetti), Klaus Moser (Matteo Oscar Giuggioli), Isabella (Jenny De Nucci) e Sinja Dienks (Elena Salvi).

La fiction, che va in onda dal 2011, sarà ambientata come sempre nello splendido paesino di San Candido, immerso tra le Dolomiti a più di 1.000 metri di altitudine nel parco delle Tre Cime di Lavaredo, caratterizzato da paesaggi montani affascinanti dove dominano sentieri impervi e acque cristalline.