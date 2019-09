Sono giunte come sempre le anticipazioni delle puntate della soap Un posto al sole, questa volta relative alla settimana dal 16 al 20 settembre. La bella notizia è che, dopo la vacanza estiva, torneranno a Napoli Guido e Mariella insieme al piccolo Lollo. Tra Serena e Filippo, invece, le incomprensioni continueranno mentre Marina dovrà affrontare il prossimo addio di Elena ed Alice nonché il dolore per la permanenza del padre in prigione. Detto ciò, vediamo i dettagli di ciò che accadrà.

Tornano Mariella e Guido

Gli spoiler di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda su Rai 3 alle 20:45 circa dal 16 al 20 settembre ci raccontano che Guido e Mariella torneranno finalmente a Napoli, mentre Raffaele non si fiderà della gentilezza selettiva di Renato. Il portiere infatti crederà che l'amico abbia un doppio fine, per cui gli chiederà di fare attenzione ai rischi ai quali potrebbe andare incontro.

Elena ed Alice, invece, saranno pronte per tornare a Londra e la cosa butterà giù Marina, che sarà triste anche per la sorte del povero padre. La donna, però, troverà conforto in una persona inaspettata. E ancora, Serena e Filippo saranno consapevoli di dover dare una svolta alla loro relazione, per cui prenderanno una decisione davvero inaspettata. Infine la vigilessa e il compagno si preoccuperanno molto per i problemi di Cerruti e cercheranno di aiutarlo.

La svolta per Arturo

Le anticipazioni dal 16 al 26 settembre di Upas ci raccontano che Marina cercherà di convincere il padre ad accettare gli arresti domiciliari, mentre il misterioso omicidio di Nino Rosato diventerà sempre più articolato. Intanto Serena si sfogherà di nuovo con Giulia e, a seguito di tale confronto, cercherà nuovamente di allentare la tensione con il marito. Tutto ciò accadrà mentre Guido e Mariella pianificheranno il loro futuro.

Gli spoiler di Un posto al sole ci rivelano poi che la situazione familiare di Alessandra diverrà sempre più complicata anche perché Carla non vorrà restare lontana dalla piccola Mia. Succederà poi che Fabrizio, dopo un confronto abbastanza duro con lo zio, sarà costretto a prendere un'importante decisione che coinvolgerà anche la Giordano. Arturo, invece, sarà sempre più convinto di non voler condizionare la vita già difficile della figlia.

Infine Cerruti crederà di assistere al miracolo di San Gennaro.

Gli spoiler della soap di Rai 3 dal 16 al 20 settembre ci raccontano infine che Vittorio avrà una sorpresa: la bella Anita, infatti, si presenterà alla radio da lui. Questo accadrà mentre Alessandra deciderà finalmente di parlare con la madre. Mia, invece, ancora non saprà come comportarsi con Carla mentre Franco sarà tutto preso dall'allenamento più complicato che abbia mai fatto nella vita.