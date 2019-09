Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che continua ad ottenere grandissimo successo di pubblico e critiche. Anche gli episodi che vedremo in onda la prossima settimana dal 23 settembre in poi rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, molti dei quali si preannunciano scoppiettanti. Occhi puntati soprattutto su Alex, la quale continuerà ad assistere sua mamma che non ha reagito affatto bene al ritorno del suo ex marito che ormai è diventata una donna.

Un posto al sole, le anticipazioni della prossima settimana

Le anticipazioni di Un posto al sole a partire da lunedì 23 settembre rivelano che Alex dovrà fare i conti con la crisi di mamma Rosaria.

La donna, infatti, continua ad essere distrutta dal ritorno di Carla, il padre di Alex e Mia, che ha cambiato definitivamente sesso ed è diventata una donna.

Una depressione così profonda che spinge la donna a non alzarsi dal letto: sembra, infatti, che Rosaria non voglia reagire a questa brutta notizia che l'ha coinvolta e l'ha lasciata letteralmente senza parole. E la situazione si complicherà nel momento in cui Mia inizia a chiedere a sua sorella di poter rivedere la mamma.

Alex a questo punto non sa cosa fare e come comportarsi e per questo motivo vedremo che chiederà un consiglio a Silvia, la quale in maniera molto saggia le consiglia di prendere in mano le redini della situazione e di affrontare di petto la situazione. Anche perché Rosaria potrebbe rimanere piacevolmente colpita dalla voglia della ragazzina di ritrovarla.

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole fino al 27 settembre rivelano che a quel punto Alex decide di mettere a punto un nuovo piano e vedremo che si presenterà con sua mamma all'uscita dalla scuola di Mia.

Mia riceverà una brutta notizia da parte di Vittorio

La ragazzina, appena vede la mamma, subito le corre addosso mentre Rosaria si sforzerà in tutti i modi per sembrare felice anche se non lo è. Le tre donne, poi, andranno a pranzare in un ristorante vista mare e sarà proprio in questa occasione che Rosaria comunicherà alle figlie che ha intenzione di riaprire di nuovo la sua trattoria.

Tutto sembra andare per il meglio ma non è proprio così.

Gli spoiler della soap opera, infatti, rivelano che Alex poco dopo questa bella notizia, dovrà fare i conti con una notizia a dir poco spiacevole che arriverà da Vittorio. Intanto Mariella e Lollo sono ormai pronti per trasferirsi definitivamente a casa di Guido.

Renato, invece, ha preso una vera e propria sbandata nei confronti della madre di Susanna e cerca di fare di tutto pur di vederla e di passare del tempo con lei.